Апелляционный суд отменил арест Дыминского

Апелляционный суд Киева отменил постановление об избрании бизнесмену, президенту футбольного клуба "Карпаты" Петру Дыминскому меры пресечения в виде содержания под стражей по подозрению в совершении смертельного ДТП.



Об этом в Facebook сообщает адвокат Дыминского Николай Лысый.



"19 февраля 2018 года Апелляционный суд Киева удовлетворил апелляционную жалобу адвоката и отменил постановление следственного судьи Печерского районного суда г. Киева от 18 декабря 2017 г. об избрании подозреваемому Дыминскому П.П. меры пресечения в виде содержания под стражей", - пишет он.



По словам адвоката, Апелляционный суд "дал надлежащую правовую оценку безосновательности избранной меры пресечения, а также нарушениям закона, допущенным при избрании меры пресечения".



"Фактически следователь и прокурор не имели права инициировать вопрос об избрании Дыминскому меры пресечения в виде содержания под стражей, а у судьи не было никаких оснований для удовлетворения такого ходатайства", - заявляет Лысый.



Кроме этого, адвокат сообщает, что Печерский суд Киева отменил постановление Генеральной прокуратуры о закрытии дела против охранника Дыминского Андрея Борща по подозрению в причастности к смертельному ДТП.



"8 февраля 2018 года постановлением следственного судьи Печерского районного суда Киева постановление прокурора отдела Генеральной прокуратуры Украины Ярошенко В. от 07.12.2017 года отменено, а материалы уголовного производства возвращены Генеральной прокуратуре для досудебного расследования", - пишет он.



Отмечается, что следственный судья пришел к выводу, что постановление прокурора о прекращении уголовного производства не соответствует требованиям законности и беспристрастности, не основывается на всестороннем и полном исследовании обстоятельств уголовного производства, ведь опровержение предъявленного Борщу подозрения требует дальнейшего досудебного расследования.

Как известно, бизнесмена Петра Дыминского подозревают в совершении смертельного ДТП на Львовщине 18 августа 2017 года.

Тогда его автомобиль стал участником аварии, в результате которой погибла 31-летняя Наталья Трила.

Вину в наезде на ее автомобиль взял на себя охранник Дыминского Андрей Борщ.

В то же время 30 августа министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что проведенная экспертиза ДНК с подушек безопасности в автомобиле показала, что охранник Дыминского, который взял на себя вину за ДТП, не был за рулем в момент аварии.

Сам Дыминский с 22 августа находится за пределами Украины.