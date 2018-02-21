Апелляционный суд отменил арест Дыминского

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Среда, 21 февраля 2018, 18:36

Апелляционный суд Киева отменил постановление об избрании бизнесмену, президенту футбольного клуба "Карпаты" Петру Дыминскому меры пресечения в виде содержания под стражей по подозрению в совершении смертельного ДТП.

Об этом в Facebook сообщает адвокат Дыминского Николай Лысый.

"19 февраля 2018 года Апелляционный суд Киева удовлетворил апелляционную жалобу адвоката и отменил постановление следственного судьи Печерского районного суда г. Киева от 18 декабря 2017 г. об избрании подозреваемому Дыминскому П.П. меры пресечения в виде содержания под стражей", - пишет он.

По словам адвоката, Апелляционный суд "дал надлежащую правовую оценку безосновательности избранной меры пресечения, а также нарушениям закона, допущенным при избрании меры пресечения".

"Фактически следователь и прокурор не имели права инициировать вопрос об избрании Дыминскому меры пресечения в виде содержания под стражей, а у судьи не было никаких оснований для удовлетворения такого ходатайства", - заявляет Лысый.

Кроме этого, адвокат сообщает, что Печерский суд Киева отменил постановление Генеральной прокуратуры о закрытии дела против охранника Дыминского Андрея Борща по подозрению в причастности к смертельному ДТП.

"8 февраля 2018 года постановлением следственного судьи Печерского районного суда Киева постановление прокурора отдела Генеральной прокуратуры Украины Ярошенко В. от 07.12.2017 года отменено, а материалы уголовного производства возвращены Генеральной прокуратуре для досудебного расследования", - пишет он.

Отмечается, что следственный судья пришел к выводу, что постановление прокурора о прекращении уголовного производства не соответствует требованиям законности и беспристрастности, не основывается на всестороннем и полном исследовании обстоятельств уголовного производства, ведь опровержение предъявленного Борщу подозрения требует дальнейшего досудебного расследования.

Валентина Романенко, УП
Темы: ДТП Луганская область суд
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