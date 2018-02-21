Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Апелляционный суд отменил арест Дыминского

Среда, 21 февраля 2018, 17:36
Апелляционный суд отменил арест Дыминского

Апелляционный суд Киева отменил постановление об избрании бизнесмену, президенту футбольного клуба "Карпаты" Петру Дыминскому меры пресечения в виде содержания под стражей по подозрению в совершении смертельного ДТП.

Об этом в Facebook сообщает адвокат Дыминского Николай Лысый.

"19 февраля 2018 года Апелляционный суд Киева удовлетворил апелляционную жалобу адвоката и отменил постановление следственного судьи Печерского районного суда г. Киева от 18 декабря 2017 г. об избрании подозреваемому Дыминскому П.П. меры пресечения в виде содержания под стражей", - пишет он.

По словам адвоката, Апелляционный суд "дал надлежащую правовую оценку безосновательности избранной меры пресечения, а также нарушениям закона, допущенным при избрании меры пресечения".

"Фактически следователь и прокурор не имели права инициировать вопрос об избрании Дыминскому меры пресечения в виде содержания под стражей, а у судьи не было никаких оснований для удовлетворения такого ходатайства", - заявляет Лысый.

Кроме этого, адвокат сообщает, что Печерский суд Киева отменил постановление Генеральной прокуратуры о закрытии дела против охранника Дыминского Андрея Борща по подозрению в причастности к смертельному ДТП.

"8 февраля 2018 года постановлением следственного судьи Печерского районного суда Киева постановление прокурора отдела Генеральной прокуратуры Украины Ярошенко В. от 07.12.2017 года отменено, а материалы уголовного производства возвращены Генеральной прокуратуре для досудебного расследования", - пишет он.

Отмечается, что следственный судья пришел к выводу, что постановление прокурора о прекращении уголовного производства не соответствует требованиям законности и беспристрастности, не основывается на всестороннем и полном исследовании обстоятельств уголовного производства, ведь опровержение предъявленного Борщу подозрения требует дальнейшего досудебного расследования.

Как известно,  бизнесмена Петра Дыминского подозревают в совершении смертельного ДТП на Львовщине 18 августа 2017 года.

Тогда его автомобиль стал участником аварии, в результате которой погибла 31-летняя Наталья Трила.

Вину в наезде на ее автомобиль взял на себя охранник Дыминского Андрей Борщ. 

В то же время 30 августа министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что проведенная экспертиза ДНК с подушек безопасности в автомобиле показала, что охранник Дыминского, который взял на себя вину за ДТП, не был за рулем в момент аварии.

Сам Дыминский с 22 августа находится за пределами Украины.

Валентина Романенко, УП
Темы: ДТПЛуганская областьсуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
ДТП
Автомобиль попал под поезд на Черниговщине: погибли муж и жена с двумя детьми
На Черниговщине водитель нарушил правила и попал под поезд: 3 погибших
Экспертиза установила, что судья Тандыр был пьян, когда сбил нацгвардейца – ГБР
Последние новости
23:07
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
21:26
Умеров с главой Минобороны Португалии обсудили обучение украинцев на F-16
21:02
Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года
20:45
"Киевстар" подал судебный иск в связи с масштабным вмешательством в работу сети
Все новости...
Реклама: