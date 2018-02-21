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Cуд за клопотанням ГПУ закрив справу екс-міністра Колобова

Середа, 21 лютого 2018, 19:16

Печерський районний суд задовольнив клопотання Генеральної прокуратури та звільнив від кримінальної відповідальності екс-міністра фінансів Юрія Колобова через закінчення строків давності.

Про це повідомляє "Судовий репортер".

Відповідне рішення ухвалив суддя Володимир Карабань 21 лютого. Ухвала набирає законної сили протягом семи днів з моменту її проголошення у разі, якщо не подадуть апеляцію.

Колобов брав участь у засіданні в режимі відеоконференції з Генерального консульства України в Барселоні. З ним був представник Печерського суду і його адвокат Ігор Фомін. У Києві в залі суду Колобова представляла адвокат Юлія Степаненко.

Обвинувачений повідомив, що живе в іспанському місті Аліканте і наразі не працює.

"Він підтвердив, що погоджується із клопотанням і йому відомі наслідки такого рішення, а саме - звільнення від кримінальної відповідальності з нереабілітуючих підстав. Адвокати цю позицію підтримали", - йдеться у повідомленні.

Відповідне клопотання про звільнення Колобова через закінчення строків подав заступник начальника відділу процесуального керівництва управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури Олексій Кувшинов. Він і представляв ГПУ в суді 21 лютого.

Кувшинов відмовився коментувати клопотання та рішення суду.

Як відомо, Колобова підозрюють у розкраданні великих коштів і співучасті в розкраданні фінансів, вчиненими у великих розмірах та у складі організованої групи.

Він був затриманий в Іспанії на початку березня 2015 року. Наприкінці квітня Україна подала запит про його екстрадицію. Однак суд в Іспанії відмовив в екстрадиції Колобова в Україну.

Генпрокуратура допускає повторний запит про екстрадицію Колобова з Іспанії.

У середині жовтня минулого року ГПУ повідомила, що невідомі намагалися звільнити Колобова з-під варти за допомогою фальшивого листа начебто від імені Генпрокуратури України.

У ГПУ повідомляли про намір допитати Колобова в Іспанії, також генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що Колобов може підписати угоду зі слідством.

"Українська правда" в Threads

Теми: ГенпрокуратурасудКолобов
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