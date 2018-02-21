Cуд за клопотанням ГПУ закрив справу екс-міністра Колобова
Печерський районний суд задовольнив клопотання Генеральної прокуратури та звільнив від кримінальної відповідальності екс-міністра фінансів Юрія Колобова через закінчення строків давності.
Про це повідомляє "Судовий репортер".
Відповідне рішення ухвалив суддя Володимир Карабань 21 лютого. Ухвала набирає законної сили протягом семи днів з моменту її проголошення у разі, якщо не подадуть апеляцію.
Колобов брав участь у засіданні в режимі відеоконференції з Генерального консульства України в Барселоні. З ним був представник Печерського суду і його адвокат Ігор Фомін. У Києві в залі суду Колобова представляла адвокат Юлія Степаненко.
Обвинувачений повідомив, що живе в іспанському місті Аліканте і наразі не працює.
"Він підтвердив, що погоджується із клопотанням і йому відомі наслідки такого рішення, а саме - звільнення від кримінальної відповідальності з нереабілітуючих підстав. Адвокати цю позицію підтримали", - йдеться у повідомленні.
Відповідне клопотання про звільнення Колобова через закінчення строків подав заступник начальника відділу процесуального керівництва управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури Олексій Кувшинов. Він і представляв ГПУ в суді 21 лютого.
Кувшинов відмовився коментувати клопотання та рішення суду.
Як відомо, Колобова підозрюють у розкраданні великих коштів і співучасті в розкраданні фінансів, вчиненими у великих розмірах та у складі організованої групи.
Він був затриманий в Іспанії на початку березня 2015 року. Наприкінці квітня Україна подала запит про його екстрадицію. Однак суд в Іспанії відмовив в екстрадиції Колобова в Україну.
Генпрокуратура допускає повторний запит про екстрадицію Колобова з Іспанії.
У середині жовтня минулого року ГПУ повідомила, що невідомі намагалися звільнити Колобова з-під варти за допомогою фальшивого листа начебто від імені Генпрокуратури України.
У ГПУ повідомляли про намір допитати Колобова в Іспанії, також генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що Колобов може підписати угоду зі слідством.