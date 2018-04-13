Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд зняв арешт з 200 мільйонів матері екс-міністра Колобова

П'ятниця, 13 квітня 2018, 20:32

Суд скасував арешт коштів матері екс-міністра фінансів Юрія Колобова, якого раніше підозрювали у заволодінні державними коштами.

Про це йдеться в ухвалі Печерського райсуду Києва від 26 березня.

Відповідною ухвалою суд задовольнив клопотання захисту матері екс-міністра, Варвари Шульц.

"Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 30 січня 2015 року… на грошові кошти", – йдеться в рішенні.

Суддя скасував арешт, так як він був накладений у справі Колобова,  яка наразі вже закрита.

Таким чином, арешт був знятий з семи рахунків Варвари Шульц, відкритих у збанкрутілому "Фідобанку".

У попередніх рішеннях йшлось про загальну суму на рахунках у 159 271 гривень, 7 969 145,5 доларів та 34 євро. За нинішнім курсом це понад 200 мільйонів гривень.

За клопотанням ГПУ суд заарештував ці кошти 30 січня 2015 року.

Правоохоронці тоді заявляли, що Колобов з метою приховування грошових коштів, отриманих шляхом зловживання службовим становищем, розмістив їх на рахунках, відкритих на ім’я своєї матері Варвари Шульц.

Крім того, 29 березня до суду звернулось ТОВ "УД", майно якого теж було заарештовано у справі Колобова. Компанія, власницею якої є Варвара Шульц, просила скасувати арешт, але суд клопотання не задовольнив.

Як відомо, Колобов був підозрюваним у справі про розтрату 220 млн грн, виділених на побудову телекомунікаційної мережі спеціального призначення. Слідство стверджувало, що він діяв разом із екс-президентом Віктором Януковичем та екс-прем’єром Миколою Азаровим.

Колобов був затриманий в Іспанії на початку березня 2015 року.

Наприкінці квітня Україна подала запит про його екстрадицію. Однак суд в Іспанії відмовив в екстрадиції Колобова в Україну.

21 лютого 2018 року Колобова звільнили від кримінальної відповідальності через закінчення строків давності.

У ГПУ на це заявили, що прокуратура інколи повинна приймати непопулярні рішення.

При цьому в прокуратурі "Українській правді" спочатку повідомили, що Колобов дав викривальні показання, але потім спростували це.

Соня Лукашова, для УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Колобовсуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Усі новини...
Колобов
Приватбанк оскаржує рішення суду про стягнення 22 млн на користь заводу Коломойського
Суд зняв арешт з квартир дружини екс-міністра Колобова
Головні новини дня – за 60 секунд
Останні новини
18:58
США наклали нові санкції на російський ВПК
18:52
Росіяни обстріляли Красногорівку, поранена жінка, яка намагалась зловити зв’язок
18:46
У США звільнили гендиректора компанії-видавця після скандалу з вигаданими авторами
18:28
МВФ не сподобалася ідея створити в Україні єдиний холдинг держкомпаній
18:18
Фінляндія вироблятиме вдвічі більше боєприпасів для допомоги Україні
18:14
У Франції батьки поскаржилися на вчителя, який показав учням картину із зображенням голого тіла
18:05
Бойко за 2022 рік задекларував мільйони рублів у російському банку
17:57
У США двох учительок звільнили через підробіток на контенті для дорослих
17:56
На Київщині через збій у "Київстарі" не працює система оповіщення про повітряну тривогу
17:52
Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду
Усі новини...
Реклама: