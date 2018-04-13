Суд зняв арешт з 200 мільйонів матері екс-міністра Колобова

Суд скасував арешт коштів матері екс-міністра фінансів Юрія Колобова, якого раніше підозрювали у заволодінні державними коштами.

Про це йдеться в ухвалі Печерського райсуду Києва від 26 березня.

Відповідною ухвалою суд задовольнив клопотання захисту матері екс-міністра, Варвари Шульц.

"Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 30 січня 2015 року… на грошові кошти", – йдеться в рішенні.

Суддя скасував арешт, так як він був накладений у справі Колобова, яка наразі вже закрита.

Таким чином, арешт був знятий з семи рахунків Варвари Шульц, відкритих у збанкрутілому "Фідобанку".

У попередніх рішеннях йшлось про загальну суму на рахунках у 159 271 гривень, 7 969 145,5 доларів та 34 євро. За нинішнім курсом це понад 200 мільйонів гривень.

За клопотанням ГПУ суд заарештував ці кошти 30 січня 2015 року.

Правоохоронці тоді заявляли, що Колобов з метою приховування грошових коштів, отриманих шляхом зловживання службовим становищем, розмістив їх на рахунках, відкритих на ім’я своєї матері Варвари Шульц.

Крім того, 29 березня до суду звернулось ТОВ "УД", майно якого теж було заарештовано у справі Колобова. Компанія, власницею якої є Варвара Шульц, просила скасувати арешт, але суд клопотання не задовольнив.

Як відомо, Колобов був підозрюваним у справі про розтрату 220 млн грн, виділених на побудову телекомунікаційної мережі спеціального призначення. Слідство стверджувало, що він діяв разом із екс-президентом Віктором Януковичем та екс-прем’єром Миколою Азаровим.

Колобов був затриманий в Іспанії на початку березня 2015 року.

Наприкінці квітня Україна подала запит про його екстрадицію. Однак суд в Іспанії відмовив в екстрадиції Колобова в Україну.

21 лютого 2018 року Колобова звільнили від кримінальної відповідальності через закінчення строків давності.

У ГПУ на це заявили, що прокуратура інколи повинна приймати непопулярні рішення.

При цьому "Українській правді" спочатку повідомили, що Колобов дав викривальні показання, але потім спростували це.