Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд зняв арешт з квартир дружини екс-міністра Колобова

П'ятниця, 18 травня 2018, 16:15

Печерський районний суд скасував рішення про арешт майна, зареєстрованого на дружину екс-міністра фінансів Юрія Колобова, якого раніше підозрювали у заволодінні державними коштами.

Про це йдеться в рішенні суду від 3 травня.

"Скасувати арешт, накладений згідно ухвали Печерського районного суду Києва від 15 червня 2016 року на квартиру загальною площею 185,2 кв. м. і квартиру площею 322,6 кв. м.", - сказано в документі.

Також суд зняв арешт з 3 паркомість дружини екс-чиновника.

Повідомляється, що ухвала не підлягає оскарженню.

Суддя Віта Бортницька задовольнила апеляцію адвоката, оскільки 21 лютого 2018 року Колобова звільнили від кримінальної відповідальності через закінчення строків давності.

Також у квітні суд зняв арешт з 200 мільйонів гривень матері Колобова Варвари Шульц.

Колобов був підозрюваним у справі про розтрату 220 млн грн, виділених на побудову телекомунікаційної мережі спеціального призначення. Слідство стверджувало, що він діяв разом із екс-президентом Віктором Януковичем та екс-прем’єром Миколою Азаровим.

Його затримали в Іспанії на початку березня 2015 року.

Наприкінці квітня Україна подала запит про його екстрадицію. Однак суд в Іспанії відмовив в екстрадиції Колобова в Україну.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: судКолобоварешт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Усі новини...
суд
Грета Тунберг постане перед судом за непокору поліції
Адвокат загиблого Гуменюка не вірить, що той сам себе підірвав
Вибух у суді Києва: підозрюваний зачинився всередині конвойного приміщення
Останні новини
22:04
Байден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
21:09
Мінфін залучив понад 5 мільярдів від продажу ОВДП
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
21:03
Програму безкоштовного обміну ламп для пенсіонерів розширили
21:02
Міністри оборони Латвії та України обговорили в Києві створення "коаліції дронів"
20:50
"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений
20:43
Оновлено Повітряні сили: БпЛА рухаються Україною
Усі новини...
Реклама: