Суд зняв арешт з квартир дружини екс-міністра Колобова

Печерський районний суд скасував рішення про арешт майна, зареєстрованого на дружину екс-міністра фінансів Юрія Колобова, якого раніше підозрювали у заволодінні державними коштами.

Про це йдеться в рішенні суду від 3 травня.

"Скасувати арешт, накладений згідно ухвали Печерського районного суду Києва від 15 червня 2016 року на квартиру загальною площею 185,2 кв. м. і квартиру площею 322,6 кв. м.", - сказано в документі.

Також суд зняв арешт з 3 паркомість дружини екс-чиновника.

Повідомляється, що ухвала не підлягає оскарженню.

Суддя Віта Бортницька задовольнила апеляцію адвоката, оскільки 21 лютого 2018 року Колобова звільнили від кримінальної відповідальності через закінчення строків давності.

Також у квітні суд зняв арешт з 200 мільйонів гривень матері Колобова Варвари Шульц.

Колобов був підозрюваним у справі про розтрату 220 млн грн, виділених на побудову телекомунікаційної мережі спеціального призначення. Слідство стверджувало, що він діяв разом із екс-президентом Віктором Януковичем та екс-прем’єром Миколою Азаровим.

Його затримали в Іспанії на початку березня 2015 року.

Наприкінці квітня Україна подала запит про його екстрадицію. Однак суд в Іспанії відмовив в екстрадиції Колобова в Україну.