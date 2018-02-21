Суд по ходатайству ГПУ закрыл дело экс-министра Колобова
Печерский районный суд удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры и освободил от уголовной ответственности экс-министра финансов Юрия Колобова из-за истечения сроков давности.
Об этом сообщает "Судебный репортер".
Соответствующее решение принял судья Владимир Карабань 21 февраля. Постановление вступает в законную силу в течение семи дней с момента его провозглашения в случае, если не подадут апелляцию.
Колобов участвовал в заседании в режиме видеоконференции из Генерального консульства Украины в Барселоне. С ним был представитель Печерского суда и его адвокат Игорь Фомин. В Киеве в зале суда Колобова представляла адвокат Юлия Степаненко.
Обвиняемый сообщил, что живет в испанском городе Аликанте и пока не работает.
"Он подтвердил, что согласен с ходатайством и ему известны последствия такого решения, а именно - освобождение от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям. Адвокаты эту позицию поддержали", - говорится в сообщении.
Соответствующее ходатайство об освобождении Колобова из-за истечения сроков подал заместитель начальника отдела процессуального руководства управления по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, Генеральной прокуратуры Алексей Кувшинов. Он и представлял ГПУ в суде 21 февраля.
Кувшинов отказался комментировать ходатайство и решение суда.
Как известно, Колобова подозревают в хищении крупных средств и соучастии в хищении финансов, совершенными в больших размерах и в составе организованной группы.
Он был задержан в Испании в начале марта. В конце апреля Украина подала запрос о его экстрадиции.
Однако суд в Испании отказал в экстрадиции Колобова в Украину.
Генпрокуратура допускает повторный запрос об экстрадиции Колобова из Испании.
В середине октября ГПУ сообщила, что неизвестные пытались освободить Колобова из-под стражи с помощью фальшивого письма, якобы от имени Генпрокуратуры Украины.
В ГПУ сообщали о намерении допросить Колобова в Испании, также генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что Колобов может подписать соглашение со следствием.