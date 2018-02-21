Суд по ходатайству ГПУ закрыл дело экс-министра Колобова

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Среда, 21 февраля 2018, 20:16

Печерский районный суд удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры и освободил от уголовной ответственности экс-министра финансов Юрия Колобова из-за истечения сроков давности.

Об этом сообщает "Судебный репортер".

Соответствующее решение принял судья Владимир Карабань 21 февраля. Постановление вступает в законную силу в течение семи дней с момента его провозглашения в случае, если не подадут апелляцию.

Колобов участвовал в заседании в режиме видеоконференции из Генерального консульства Украины в Барселоне. С ним был представитель Печерского суда и его адвокат Игорь Фомин. В Киеве в зале суда Колобова представляла адвокат Юлия Степаненко.

Обвиняемый сообщил, что живет в испанском городе Аликанте и пока не работает.

"Он подтвердил, что согласен с ходатайством и ему известны последствия такого решения, а именно - освобождение от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям. Адвокаты эту позицию поддержали", - говорится в сообщении.

Соответствующее ходатайство об освобождении Колобова из-за истечения сроков подал заместитель начальника отдела процессуального руководства управления по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, Генеральной прокуратуры Алексей Кувшинов. Он и представлял ГПУ в суде 21 февраля.

Кувшинов отказался комментировать ходатайство и решение суда.

Как известно, Колобова подозревают в хищении крупных средств и соучастии в хищении финансов, совершенными в больших размерах и в составе организованной группы.

Он был задержан в Испании в начале марта. В конце апреля Украина подала запрос о его экстрадиции.

Однако суд в Испании отказал в экстрадиции Колобова в Украину.

Генпрокуратура допускает повторный запрос об экстрадиции Колобова из Испании.

В середине октября ГПУ сообщила, что неизвестные пытались освободить Колобова из-под стражи с помощью фальшивого письма, якобы от имени Генпрокуратуры Украины.

В ГПУ сообщали о намерении допросить Колобова в Испании, также генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что Колобов может подписать соглашение со следствием.

Темы: Генпрокуратура суд Колобов
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