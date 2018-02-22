Трамп запропонував озброїти вчителів після стрілянини у школі Флориди

Президент США Дональд Трамп публічно підтримав ініціативу про дозвіл учителям брати на роботу зброю для самооборони.

Про це повідомляє The Hill.

"Якщо б у вас був учитель, який би вмів поводитися з вогнепальною зброєю, цей напад міг закінчитися не так трагічно", - заявив Трамп у ході зустрічі з підлітками, які стали свідками масового розстрілу у Флориді, жертвами якого стали 17 осіб.

Голова Білого дому зазначив, що йдеться про право на приховане носіння пістолетів і револьверів.

"Вважаю, що багато хто не підтримає цю ідею. Але багатьом вона сподобається", - додав американський президент.

Ідею озброїти вчителів подав один з батьків учнів, які також були присутні на зустрічі в Білому домі.

"Школи та інші навчальні заклади в США є так званими "зонами без зброї" (gun free zone). Саме вони і стають об'єктами нападу стрільців, які здійснюють масові вбивства беззбройних людей", - пише видання.

Як відомо, у Білому домі заявили про підтримку президентом Дональдом Трампом зусиль щодо посилення федеральних контрольних перевірок перед купівлею зброї.

Як повідомлялось, у результаті стрілянини у середній школі Флориди загинули щонайменше 17 осіб, понад 20 поранені.