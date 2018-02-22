Трамп предложил вооружить учителей после стрельбы в школе Флориды

Президент США Дональд Трамп публично поддержал инициативу о разрешении учителям брать на работу оружие для самообороны.

Об этом сообщает The Hill.

"Если бы у вас был учитель, который бы умел обращаться с огнестрельным оружием, это нападение могло закончиться не так трагично", - заявил Трамп в ходе встречи с подростками, которые стали свидетелями массового расстрела во Флориде, жертвами которого стали 17 человек.

Глава Белого дома отметил, что речь идет о праве на скрытое ношение пистолетов и револьверов.

"Считаю, что многие не поддержат эту идею. Но многим она понравится", - добавил американский президент.

Идею вооружить учителей подал один из родителей учеников, которые также присутствовали на встрече в Белом доме.

"Школы и другие учебные заведения в США являются так называемыми"зонами без оружия" (gun free zone). Именно они и становятся объектами нападения стрелков, которые совершают массовые убийства безоружных людей", - пишет издание.

Как известно, в Белом доме заявили о поддержке президентом Дональдом Трампом усилий по ужесточению федеральных контрольных проверок перед покупкой оружия.

Как сообщалось, в результате стрельбы в средней школе Флорилы погибли по меньшей мере 17 человек, более 20 ранены.