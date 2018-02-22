National Geographic покаже фільм про MH17

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Четвер, 22 лютого 2018, 05:32

Американський телеканал National Geogrphic покаже документальний фільм про катастрофу рейсу MH17.

Про це повідомляє нідерландська газета De Telegraaf.

"Документальний фільм про MH17 вийде на екран у неділю, 4 березня", - пише видання.

Зазначається, що вперше знімальна група програми Air Crash Investigation мала нагоду ексклюзивно поспілкуватися зі співробітниками Ради безпеки Нідерландів, які розслідують цю справу. 

"У реконструкції подій, зокрема, йтиметься про виклики, з якими слідчі зіткнулися під час проведення слідчих дій в районі катастрофи. Але програма не дасть відповідь на головне запитання - хто винен?", - підкреслює газета.

Як відомо, 17 липня 2014 року "Боїнг-777" авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН-17 Амстердам – Куала-Лумпур, упав у захопленій Донецькій області – усі 298 осіб загинули.

Експерти встановили, що пасажирський літак збили з установки "Бук", привезеної бойовикам із Росії. РФ свою причетність заперечує.

За висновком Bellingcat, "Бук" перевозив відставний російський генерал-майор Сергій Дубинський ("Хмурий").

Теми: MH17 Донбас катастрофи
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