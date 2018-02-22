National Geographic покажет фильм о MH17

Американский телеканал National Geogrphic покажет документальный фильм о катастрофе рейса MH17.

Об этом сообщает нидерландская газета De Telegraaf.

"Документальный фильм о MH17 выйдет на экран в воскресенье, 4 марта", - пишет издание.

Отмечается, что впервые съемочная группа программы Air Crash Investigation имела возможность эксклюзивно пообщаться с сотрудниками Совета безопасности Нидерландов, которые расследуют это дело.

"В реконструкции событий, в частности, речь пойдет о вызовах, с которыми следователи столкнулись во время проведения следственных действий в районе катастрофы. Но программа не даст ответ на главный вопрос - кто виноват?", - подчеркивает газета.

Как известно, 17 июля 2014 года "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН-17 Амстердам - ​Куала-Лумпур, упал в захваченной Донецкой области - все 298 человек погибли.

Эксперты установили, что пассажирский самолет сбили из установки "Бук", привезенной боевикам из России. РФ свою причастность отрицает.

По заключению Bellingcat, "Бук" перевозил отставной российский генерал-майор Сергей Дубинский ("Хмурый").