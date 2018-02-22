Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія направила на Донбас 74-й "гумконвой"

Четвер, 22 лютого 2018, 05:02
Росія направила на Донбас 74-й гумконвой

74-а колона МНС Росії з нібито гуманітарною допомогою висунулася на Донбас.

Про це повідомляє "ТАСС" з посиланням на прес-службу міністерства.

"Усі митні та прикордонні процедури будуть проводитися в установленому законом порядку на двох пунктах пропуску - Донецьк і Матвєєв Курган", - йдеться у заяві МНС Росії.

Зазначається, що автомобілі везуть більше 430 тонн вантажів, серед яких "здебільшого дитячі продуктові набори та медичне майно".

Попередня колона російських вантажівок прибула на Донбас 25 січня.

Як відомо, Росія доставляє "гуманітарну допомогу" на Донбас з порушенням міжнародних норм. Українська сторона і світове співтовариство вважають, що таким чином Кремль передає бойовикам зброю та іншу допомогу.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяОРДЛОДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

США радять Україні закріпитися на поточних позиціях, окопуватися і нарощувати сили − NYT

Усі новини...
Росія
За 500 днів війни РФ не досягла жодної поставленої цілі в Україні – ISW
Родинна фірма Сергія Бубки продає пальне окупантам – ЗМІ
Зять головного ракетобудівника Росії живе в Празі – ЗМІ
Останні новини
14:10
У оператора Vodafone не працює мобільний додаток та є проблеми з інтернет-з'єднанням
14:01
Зону примусової евакуації на Харківщині можуть розширити − ОВА
14:01
Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС
14:00
оновленоНа MonoBank здійснили масовану DDoS-атаку. Згодом її відбили
13:59
У Парижі директора престижного вишу відсторонили через звинувачення у домашньому насильстві
13:52
відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський
13:36
фотоДо банди рекетирів, яка викрадала людей та "вибивала" гроші, причетний депутат – правоохоронці
13:33
Збій "Київстар": у Сумах тимчасово не працюватиме система оповіщення
13:23
Чотири держави ЄС наполягають на визнанні Палестини
13:14
Збій "Київстар" може вплинути на банківську систему: Приватбанк роз'яснив, що робити
Усі новини...
Реклама: