Росія направила на Донбас 74-й "гумконвой"

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Четвер, 22 лютого 2018, 06:02

74-а колона МНС Росії з нібито гуманітарною допомогою висунулася на Донбас.

Про це повідомляє "ТАСС" з посиланням на прес-службу міністерства.

"Усі митні та прикордонні процедури будуть проводитися в установленому законом порядку на двох пунктах пропуску - Донецьк і Матвєєв Курган", - йдеться у заяві МНС Росії.

Зазначається, що автомобілі везуть більше 430 тонн вантажів, серед яких "здебільшого дитячі продуктові набори та медичне майно".

Попередня колона російських вантажівок прибула на Донбас 25 січня.

Як відомо, Росія доставляє "гуманітарну допомогу" на Донбас з порушенням міжнародних норм. Українська сторона і світове співтовариство вважають, що таким чином Кремль передає бойовикам зброю та іншу допомогу.

Теми: Росія ОРДЛО Донбас
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