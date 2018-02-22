Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия направила на Донбасс 74-й "гумконвой"

Четверг, 22 февраля 2018, 05:02
Россия направила на Донбасс 74-й гумконвой

74-я колонна МЧС России с якобы гуманитарной помощью выдвинулась на Донбасс.

Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Все таможенные и пограничные процедуры будут проводиться в установленном законом порядке на двух пунктах пропуска - Донецк и Матвеев Курган", - говорится в заявлении МЧС России.

Отмечается, что автомобили везут более 430 тонн грузов, среди которых "в основном детские продуктовые наборы и медицинское имущество".

Предыдущая колонна российских грузовиков прибыла на Донбасс 25 января.

Как известно, Россия доставляет "гуманитарную помощь" на Донбасс с нарушением международных норм. Украинская сторона и мировое сообщество считают, что таким образом Кремль передает боевикам оружие и другую помощь.

Темы: РосcияОРДЛОДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Росcия
В России прошла растерянность в отношении вагнеровцев после "мятежа" - разведка Британии
За минувшие сутки произошло 39 боевых столкновений с врагом – Генштаб
Они нам не нужны – ОП о "покушении" на Симоньян и Собчак
Последние новости
23:07
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
21:26
Умеров с главой Минобороны Португалии обсудили обучение украинцев на F-16
21:02
Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года
20:45
"Киевстар" подал судебный иск в связи с масштабным вмешательством в работу сети
Все новости...
Реклама: