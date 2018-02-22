Россия направила на Донбасс 74-й "гумконвой"

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Четверг, 22 февраля 2018, 06:02

74-я колонна МЧС России с якобы гуманитарной помощью выдвинулась на Донбасс.

Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Все таможенные и пограничные процедуры будут проводиться в установленном законом порядке на двух пунктах пропуска - Донецк и Матвеев Курган", - говорится в заявлении МЧС России.

Отмечается, что автомобили везут более 430 тонн грузов, среди которых "в основном детские продуктовые наборы и медицинское имущество".

Предыдущая колонна российских грузовиков прибыла на Донбасс 25 января.

Как известно, Россия доставляет "гуманитарную помощь" на Донбасс с нарушением международных норм. Украинская сторона и мировое сообщество считают, что таким образом Кремль передает боевикам оружие и другую помощь.

Темы: Росcия ОРДЛО Донбасс
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