Россия направила на Донбасс 74-й "гумконвой"
Четверг, 22 февраля 2018, 05:02
74-я колонна МЧС России с якобы гуманитарной помощью выдвинулась на Донбасс.
Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на пресс-службу министерства.
"Все таможенные и пограничные процедуры будут проводиться в установленном законом порядке на двух пунктах пропуска - Донецк и Матвеев Курган", - говорится в заявлении МЧС России.
Отмечается, что автомобили везут более 430 тонн грузов, среди которых "в основном детские продуктовые наборы и медицинское имущество".
Предыдущая колонна российских грузовиков прибыла на Донбасс 25 января.
Как известно, Россия доставляет "гуманитарную помощь" на Донбасс с нарушением международных норм. Украинская сторона и мировое сообщество считают, что таким образом Кремль передает боевикам оружие и другую помощь.