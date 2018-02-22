Штаб АТО: У гумконвої з РФ було 2 сотні військових
Близько двох сотень російських військових прибули на окупований Донбас з гуманітарним вантажем.
Про це повідомляє прес-центр Штабу АТО.
"Аби не втратити контроль над тимчасово окупованою частиною Донбасу та незаконними збройними формуваннями нещодавно кремлівські куратори відправили незвичний гуманітарний вантаж – близько двох сотень старших офіцерів", - йдеться в повідомленні.
За інформацією розвідки штабу АТО, прибулі можуть бути представниками регулярних військових формувань країни-агресора.
Їх розмістили на полігоні "Східний" поблизу населеного пункту Мануйлівка на тимчасово окупованій Донеччині.
Штаб АТО припускає, що після "акліматизації" вони замінять інших воєнних злочинців на Донбасі.
Як відомо, 73-а колона МНС Росії з нібито гуманітарною допомогою висунулася на Донбас 25 січня.