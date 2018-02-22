Штаб АТО: У гумконвої з РФ було 2 сотні військових

2973 перегляди
Четвер, 22 лютого 2018, 14:12

Близько двох сотень російських військових прибули на окупований Донбас з гуманітарним вантажем.

Про це повідомляє прес-центр Штабу АТО.

"Аби не втратити контроль над тимчасово окупованою частиною Донбасу та незаконними збройними формуваннями нещодавно кремлівські куратори відправили незвичний гуманітарний вантаж – близько двох сотень старших офіцерів", - йдеться в повідомленні.

За інформацією розвідки штабу АТО, прибулі можуть бути представниками регулярних військових формувань країни-агресора.

Їх розмістили на полігоні "Східний" поблизу населеного пункту Мануйлівка на тимчасово окупованій Донеччині.

Штаб АТО припускає, що після "акліматизації" вони замінять інших воєнних злочинців на Донбасі.

Як відомо, 73-а колона МНС Росії з нібито гуманітарною допомогою висунулася на Донбас 25 січня.

Теми: Росія ОРДЛО Донбас
powered by lun.ua
По темі
РФ незаконно захопила дві третини української території шельфу Чорного моря 22 лютого 2018, 14:26
Росія дорого заплатить за порушення прав України в морях – МЗС 22 лютого 2018, 13:57
В окупованому Криму погіршилася ситуація зі забезпеченням водою 22 лютого 2018, 13:56
Усі новини
Головні новини
Росія здійснила серію транскордонних атак на Україну – дослідження
На Львівщині під час навчань загинув прикордонник
Ryanair літатиме з Борисполя – Омелян
Суд у справі вбивства Бузини відклали аж до квітня
Усі новини

Як соцмережі впливають на оцінки школярів – дослідження психологів

6 архітекторів, на яких варто підписатися в Instagram