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Штаб АТО: У гумконвої з РФ було 2 сотні військових

Четвер, 22 лютого 2018, 13:12

Близько двох сотень російських військових прибули на окупований Донбас з гуманітарним вантажем.

Про це повідомляє прес-центр Штабу АТО.

"Аби не втратити контроль над тимчасово окупованою частиною Донбасу та незаконними збройними формуваннями нещодавно кремлівські куратори відправили незвичний гуманітарний вантаж – близько двох сотень старших офіцерів", - йдеться в повідомленні.

За інформацією розвідки штабу АТО, прибулі можуть бути представниками регулярних військових формувань країни-агресора.

Їх розмістили на полігоні "Східний" поблизу населеного пункту Мануйлівка на тимчасово окупованій Донеччині.

Штаб АТО припускає, що після "акліматизації" вони замінять інших воєнних злочинців на Донбасі.

Як відомо, 73-а колона МНС Росії з нібито гуманітарною допомогою висунулася на Донбас 25 січня.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяОРДЛОДонбас
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