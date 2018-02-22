Штаб АТО: В гумконвое с РФ было 2 сотни военных

Около двух сотен российских военных прибыли на оккупированный Донбасс с гуманитарным грузом.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Чтобы не потерять контроль над временно оккупированной частью Донбасса и незаконными вооруженными формированиями недавно кремлевские кураторы отправили необычный гуманитарный груз – около двух сотен офицеров", - говорится в сообщении.

По информации разведки штаба АТО, прибывшие могут быть представителями регулярных воинских формирований страны-агрессора.

Их разместили на полигоне "Восточный" вблизи населенного пункта Мануйловка во временно оккупированной Донецкой области.

Штаб АТО предполагает, что после "акклиматизации" они заменят других военных преступников на Донбассе.

Как известно, 25 января 2018 года 73-я колонна МЧС России с якобы гуманитарной помощью выдвинулась на Донбасс.