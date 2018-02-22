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Порошенко вимагає розслідування щодо роздягання жінок у суді

Четвер, 22 лютого 2018, 14:02

Адміністрація президента чекає на результати розслідування "неприпустимих дій" правоохоронців 21 лютого в Оболонському райсуді Києва, коли там допитували Петра Порошенка.

Про це повідомляє у Facebook речник президента Святослав Цеголко.

"Президент вважає дії силовиків в Оболонському суді Києва неприпустимими. Просимо вибачення у всіх журналістів і чекаємо на результати службового розслідування", - написав він.

Як повідомлялось, 21 лютого в Оболонському райсуді, який слухає справу за звинуваченням у держзраді екс-президента Віктора Януковича, планувався допит президента Петра Порошенка, в зв'язку з чим були посилені заходи безпеки. Згодом суд задовольнив клопотання прокуратури про допит глави держави в режимі відеоконференції.

Близько 11:00 правоохоронці, які забезпечували дотримання правопорядку в Оболонському райсуді, ввели додаткові заходи безпеки.

Зокрема вони зобов'язували жінок, що приходять на 5 поверх, де знаходиться зал засідань №15 і розглядається вказана справа, пройти з співробітницями поліції в окрему кімнату і продемонструвати відсутність написів на тілі.

Самі правоохоронці пояснили посилені заходи безпеки статусом свідка Петра Порошенка.

З протестом проти таких дій силових структур виступило міжфракційне об'єднання депутатів Верховної Ради "Рівні можливості".

"Такі дії зі сторони Національної поліції України є неприпустимими та вимагають публічних пояснень та вибачень", - йдеться в їхній заяві.

Українська правда

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Теми: Порошенкосудскандал
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