Порошенко требует расследования относительно раздевания женщин в суде

Администрация президента ждет результатов расследования "недопустимых действий" правоохранителей 21 февраля в Оболонском райсуде Киева, когда там допрашивали Петра Порошенко.

Об этом сообщает в Facebook пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

"Президент считает действия силовиков в Оболонском суде Киева недопустимыми. Просим прощения у всех журналистов и ждем результатов служебного расследования", - написал он.

Как сообщалось, 21 февраля в Оболонском райсуде, который слушает дело по обвинению в госизмене экс-президента Виктора Януковича, планировался допрос президента Петра Порошенко, в связи с чем были усилены меры безопасности. Впоследствии суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о допросе главы государства в режиме видеоконференции.

Около 11:00 правоохранители, обеспечивающие соблюдение правопорядка в Оболонском райсуде, ввели дополнительные меры безопасности.



В частности, они обязывали женщин, приходящих на 5 этаж, где находится зал заседаний №15 и рассматривается указанное дело, пройти с сотрудницами полиции в отдельную комнату и продемонстрировать отсутствие надписей на теле.

Сами правоохранители объяснили усиленные меры безопасности статусом свидетеля Петра Порошенко.

С протестом против таких действий силовых структур выступило межфракционное объединение депутатов Верховной Рады "Равные возможности".

"Такие действия со стороны Национальной полиции Украины являются недопустимыми и требуют публичных объяснений и извинений", - говорится в их заявлении.