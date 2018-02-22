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Суд у справі вбивства Бузини відклали аж до квітня

Четвер, 22 лютого 2018, 14:09

Суд у справі щодо вбивства публіциста Олеся Бузини відклали до 24 квітня.

Про це інформує 22 лютого прес-секретар столичної прокуратури Надія Максимець.

За її словами, суд "перервався через зайнятість в інших судових процесах, а також для надання можливості сторони захисту ознайомитися зі скаргою потерпілої, заявленою її представником у засіданні".

"Таким чином підготовче засідання знову відкладено", – констатує Максимець.

Дата наступного засідання – 24 квітня.

Як відомо, 9 лютого у Шевченківському суді Києва розпочалося підготовче засідання у справі про вбивство журналіста Олеся Бузини.

Публіциста Олеся Бузину вбили у квітні 2015 року на вулиці Дегтярівській в Києві. 

У червні 2017 року столична прокуратура завершила розслідування цього резонансного злочину, після чого матеріали кримінального провадження були надані сторонам для ознайомлення.

28 листопада 2017 року прокуратура міста Києва направила до Шевченківського суду обвинувальний акт щодо підозрюваних у вбивстві Бузини Андрія Медведька та Дениса Поліщука.

Крім того, потерпілі у кримінальному провадженні заявили цивільні позови до обвинувачених на загальну суму 1,5 мільйона гривень.

Дії Медведька та Поліщука кваліфіковано п. 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб) та ч. 1 ст. 263 (незаконне зберігання зброї) КК України.

За вчинене їм загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Валентина Романенко, УП

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Теми: Бузина
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