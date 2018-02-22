Суд по делу убийства Бузины отложили до апреля

Суд по делу об убийстве публициста Олеся Бузины отложили до 24 апреля.



Об этом сообщает 22 февраля пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.



По ее словам, суд "прервался из-за занятости в других судебных процессах, а также для предоставления возможности стороне защиты ознакомиться с жалобой потерпевшей, заявленной ее представителем в заседании".



"Таким образом подготовительное заседание вновь отложено", - констатирует Максимец.



Дата следующего заседания - 24 апреля.

Как известно, 9 февраля в Шевченковском суде Киева началось подготовительное заседание по делу об убийстве Бузины.

Журналист Олесь Бузина был убит 16 апреля 2015 года на улице Дегтяревской в Киеве.

В июне 2017 года столичная прокуратура завершила расследование преступления, после чего материалы уголовного производства были предоставлены сторонам для ознакомления.

28 ноября 2017 года прокуратура Киева направила в Шевченковский суд обвинительный акт в отношении подозреваемых в убийстве Бузины Андрея Медведько и Дениса Полищука.



Кроме того, потерпевшие в уголовном производстве заявили гражданские иски к обвиняемым на общую сумму 1,5 миллиона гривен.



Действия Медведько и Полищука квалифицированы п. 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч. 1 ст. 263 (незаконное хранение оружия) УК Украины.



За совершенное им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.