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Суд по делу убийства Бузины отложили до апреля

Четверг, 22 февраля 2018, 14:09

Суд по делу об убийстве публициста Олеся Бузины отложили до 24 апреля.

Об этом сообщает 22 февраля пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

По ее словам, суд "прервался из-за занятости в других судебных процессах, а также для предоставления возможности стороне защиты ознакомиться с жалобой потерпевшей, заявленной ее представителем в заседании".

"Таким образом подготовительное заседание вновь отложено", - констатирует Максимец.

Дата следующего заседания - 24 апреля.

Как известно, 9 февраля в Шевченковском суде Киева началось подготовительное заседание по делу об убийстве Бузины.

Журналист Олесь Бузина был убит 16 апреля 2015 года на улице Дегтяревской в Киеве. 

В июне 2017 года столичная прокуратура завершила расследование преступления, после чего материалы уголовного производства были предоставлены сторонам для ознакомления.

28 ноября 2017 года прокуратура Киева направила в Шевченковский суд обвинительный акт в отношении подозреваемых в убийстве Бузины Андрея Медведько и Дениса Полищука.

Кроме того, потерпевшие в уголовном производстве заявили гражданские иски к обвиняемым на общую сумму 1,5 миллиона гривен.

Действия Медведько и Полищука квалифицированы п. 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч. 1 ст. 263 (незаконное хранение оружия) УК Украины.

За совершенное им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Валентина Романенко, УП

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Темы: Бузина
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