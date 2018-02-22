Справу Колмогорова передадуть новій колегії суддів

Суд у справі прикордонника Сергія Колмогорова, обвинуваченого у вбивстві людини на посту в 2014 року, задовольнив клопотання захисту про відвід суддів.

Відповідне рішення ухвалив Приморський районний суд Маріуполя під час підготовчого засідання, запис якого оприлюднив у Facebook народний депутат Тарас Пастух.

"Заяву захисника Притули про відвід головуючого судді Шишиліна та судді Д’яченка задовольнити", – йдеться в ухвалі.

Таким чином, відвід було оголошено двом з трьох суддів у колегії, а справу – направлено на повторний автоматичний розподіл.

Клопотання захисту про відвід було засновано на повідомленні до Вищої ради правосуддя, в якому судді Приморського райсуду заявили про втручання в їхню діяльність.

Захисник Колмогорова вважав, що у своїй заяві судді виклали обставини кримінального провадження та поставили під сумнів "власну неупередженість у межах даного кримінального провадження".

"На думку захисника судді Шишилін та Д’яченко сформулювали негативну та обвинувальну позицію стосовно Колмогорова, що унеможливлює об’єктивний розгляд справи та постановлення законного та справедливого вироку при такому складі колегії", – йдеться в рішенні, що зачитав головуючий суддя.

6 листопада співробітники Приморського райсуду Маріуполя направили до Вищої ради правосуддя повідомлення про втручання в їхню діяльність.

В суді тоді заявили, що окремі політичні та громадські діячі здійснюють тиск на суд "з метою прийняття вигідного для засудженого судового рішення", а сам Колмогоров нібито наказував чинити фізичний та психологічний тиск на свідка.

Як відомо, 15 листопада 2016 року Приморський райсуд Маріуполя засудив до 13 років в'язниці прикордонника Сергія Колмогорова.

Суд визнав, що увечері 7 вересня 2014 року обвинувачений умисно розстріляв з автомата автомобіль Skoda на околиці Маріуполя, що спричинило загибель 30-річної пасажирки – жительки Донецька.

Колмогоров стверджує, що виконував наказ начальства про зупинку підозрілого автомобіля, який не реагував на вимоги правоохоронців.

6 листопада Вищий спецсуд з розгляду кримінальних і цивільних справ відправив на перегляд справу прикордонника Сергія Колмогорова. Самого Колмогорова звільнили з-під варти.

Приморський суд більше двох місяців не міг почати повторний розгляд справи через хворобу Колмогорова.