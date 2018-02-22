Дело Колмогорова передадут новой коллегии судей

Суд по делу пограничника Сергея Колмогорова, обвиняемого в убийстве человека на посту в 2014 году, удовлетворил ходатайство защиты об отводе судей.

Соответствующее решение принял Приморский районный суд Мариуполя во время подготовительного заседания, запись которого опубликовал в Facebook народный депутат Тарас Пастух.

"Заявление защитника Притулы об отводе председательствующего судьи Шишилина и судьи Дьяченко удовлетворить", – говорится в постановлении.

Таким образом, отвод был объявлен двум из трех судей в коллегии, а дело – направлено на повторное автоматическое распределение.

Ходатайство защиты об отводе было основано на сообщении в Высший совет правосудия, в котором судьи Приморского райсуда заявили о вмешательстве в их деятельность.

Защитник Колмогорова считает, что в своем заявлении судьи изложили обстоятельства уголовного производства и поставили под сомнение "собственную беспристрастность в рамках данного уголовного производства".

"По мнению защитника судьи Шишилин и Дьяченко сформулировали негативную и обвинительную позицию по отношению к Колмогорову, что делает невозможным объективное рассмотрение дела и вынесение законного и справедливого приговора при таком составе коллегии", – говорится в решении, которое зачитал председательствующий судья.

6 ноября сотрудники Приморского райсуда Мариуполя направили в Высший совет правосудия сообщение о вмешательстве в их деятельность.

В суде тогда заявили, что отдельные политические и общественные деятели оказывают давление на суд "с целью принятия выгодного для осужденного судебного решения", а сам Колмогоров якобы приказывал оказывать физическое и психологическое давление на свидетеля.

Как известно, 15 ноября 2016 года Приморский райсуд Мариуполя приговорил к 13 годам тюрьмы пограничника Колмогорова.

Суд счел, что вечером 7 сентября 2014 года обвиняемый умышленно расстрелял из автомата автомобиль Skoda на окраине Мариуполя, что повлекло гибель 30-летней пассажирки – жительницы Донецка.

Колмогоров утверждает, что выполнял приказ начальства об остановке подозрительного автомобиля, который не реагировал на требования правоохранителей.

6 ноября Высший спецсуд по рассмотрению уголовных и гражданских дел отправил на пересмотр дело пограничника Сергея Колмогорова. Самого Колмогорова освободили из-под стражи.

Приморский суд более двух месяцев не мог начать повторное рассмотрение дела из-за болезни Колмогорова.