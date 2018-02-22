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Росія зірвала голосування в ООН щодо перемир'я в Сирії

Четвер, 22 лютого 2018, 23:29

Постпред РФ в Раді Безпеки ООН висловився проти проекту резолюції про 30-денне перемир'я в Сирії, тому голосування щодо цього документа довелося відкласти.

Про це пише DW.com.

Через позицію Росії голосування за відповідним проектом у четвер, 22 лютого, не відбулося. Постпред Москви в Раді Безпеки Василь Небензя дав зрозуміти, що не проголосує за цей проект, внесений Швецією і Кувейтом, і запропонував внести в документ цілий ряд змін.

Оскільки Росія володіє правом вето і може заблокувати будь-яку резолюцію РБ ООН, його голова, представник Кувейту Мансур аль-Отаібі переніс засідання з цього питання.

Як повідомлялося, за даними правозахисної організації "Сирійська наглядова рада з прав людини" (SOHR), урядові сили Сирії протягом 48 годин вбили 250 людей у ​​Східній Гуті - останньому районі, контрольованому супротивниками офіційного Дамаска.

Офіційний Вашингтон висловив серйозну стурбованість у зв'язку з тим, що сили Асада винищують мирне населення в Східній Гуті і закликав Росію припинити будь-яку підтримку кривавого режиму.

Теми: СиріяРосіяООН
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