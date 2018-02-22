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Россия сорвала голосование в ООН о перемирии в Сирии

Четверг, 22 февраля 2018, 23:29

Постпред РФ в Совете Безопасности ООН высказался против проекта резолюции о 30-дневном перемирии в Сирии, поэтому голосование по этому документу пришлось отложить.

Об этом пишет DW.com.

Из-за позиции России голосование по соответствующему проекту в четверг, 22 февраля, не состоялось. Постпред Москвы в Совбезе Василий Небензя дал понять, что не проголосует за этот проект, внесенный Швецией и Кувейтом, и предложил внести в документ целый ряд изменений.

Поскольку Россия обладает правом вето и может заблокировать любую резолюцию СБ ООН, его председатель, представитель Кувейта Мансур аль-Отаиби перенес заседание по этому вопросу.

Как сообщалось, по данным правозащитной организации "Сирийский наблюдательный совет по правам человека" (SOHR), правительственные силы Сирии в течение 48 часов убили 250 человек в Восточной Гуте - последнем районе, контролируемом противниками официального Дамаска.

Официальный Вашингтон выразил серьезную обеспокоенность в связи с тем, что силы Асада истребляют мирное население в Восточной Гуте и призвал Россию прекратить любую поддержку кровавого режима.

Темы: СирияРосcияООН
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