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Найем: Штат ГБР формируют с нарушением закона

Пятница, 23 февраля 2018, 08:57
Роман Труба

Народный депутат Мустафа Найем заявляет, что Государственное бюро расследований формируется с нарушением законодательства.

"Вчера состоялось заседание Внешней комиссии по отбору руководящего состава Государственного бюро расследований (ГБР) с участием директора Бюро Романом Трубой. Это уже третье собрание комиссии, два предыдущих заседания результатов не дали", – написал он в Facebook.

Депутат отметил, что уже третий месяц в Бюро работают всего три человека – глава ДБР и два его заместителя, еще несколько человек определены в патронажную службу директора.

"У агентства до сих пор нет здания, между главой и заместителями разгорается противостояние, а директор самолично принимает решения, которые противоречат или не предусмотрены законом", – написал Найем.

Он отметил, что 22 февраля комиссия должна была определить квалификационные требования к кандидатам в руководители территориальных управлений и центрального аппарата, а также в сотрудники подразделений внутреннего контроля – "персонала, который непосредственно будет проводить проверку на полиграфе для остального штата ГБР".

"И уже на этом этапе допущены два грубых нарушения закона", – заявил депутат.

Во первых, директор бюро Роман Труба "решил лично утвердить квалификационные требования к этим сотрудникам", что противоречит закону о ГБР.

Во вторых, Труба заявил, что он "уже разделил сотрудников ГБР на тех, у кого будут спецзвания, и тех, у кого их не будет".

"В частности, к атестованным он отнес сотрудников оперативных и следственных подразделений, подразделений внутреннего контроля и работников спецподразделений. Все остальные, по мнению директора ГБР, должны быть госслужащими", – написал Найем.

По его словам, "идея правильная", но законодательство не предусматривает спецзваний для сотрудников ГБР, так как все они являются госслужащими.

Депутат удивлен, что внешняя комиссия ГБР согласилась на предложенную Трубой процедуру.

"Либо Роман Труба сознательно нарушает закон и впоследствии это мое вылиться в судебные иски. Либо директор ГБР имеет договоренности в парламенте о том, что закон поменяют и ему разрешат действовать так, как он действует сейчас", – считает Найем, добавляя, что в парламенте лежит как минимум три проекта изменений к закону о ГБР.

Депутат также заявил, что в начале этого года "правительство сфальсифицировало документы о подаче своего законопроекта в парламент, по сути подложив под законопроект лета 2017 года совсем другую версию, разработанную под новоназначенного главу ГБР уже в январе 2018 года".

Он подчеркнул, что, несмотря на нарушения закона и фактическое отсутствие требований к кандидатам, конкурс на работников ГБР уже объявлен – и документы будут принимать со 2 марта по 2 апреля.

ГБР же планирует до 1 марта предоставить комиссии уточненные квалификационные требования.

Алена Рощенко, УП
Темы: ГБРНайемКабинет министров
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