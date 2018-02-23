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СБУ з'ясовує, як Шепелєв перетнув кордон і опинився в Україні

П'ятниця, 23 лютого 2018, 13:04

Слідство з'ясовує, у який спосіб колишній народний депутат Олександр Шепелєв опинився на території України.

Про це на брифінгу 23 лютого заявив заступник глави СБУ Віктор Кононенко, повідомляє "Укрінформ".

"Спосіб перетину державного кордону громадянином Шепелєвим зараз є предметом вивчення кримінального провадження", – сказав Кононенко.

"На рахунок того, що він письмово звертався до керівництва держави чи до нашої спецслужби (щодо співробітництва з правоохоронцями — ред.), то я не бачив жодного документу ні в грудні минулого року, ні пізніше", - пояснив представник СБУ.

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Як відомо, Шепелєва звинувачують у замовному вбивстві, розкраданні коштів та державній зраді.

Після висунення звинувачень втік за кордон і довший час там переховувався.

Шепелєва затримали ввечері 8 лютого 2018 року під Києвом. При собі в нього було посвідчення "ДНР".

Як повідомлялось, Печерський райсуд Києва за одним із епізодів обрав запобіжний захід колишньому народному депутату Олександру Шепелєву у вигляді тримання під вартою до 8 квітня 2018 року.

Шепелєв двічі обирався до парламенту за списками БЮТ, але в 2010 році був виключений з фракції і перейшов у фракцію Партії регіонів, звідки все ж згодом вийшов.  На парламентських виборах 2012 року балотувався по мажоритарному округу № 13 (Вінницька обл.) Як самовисуванець, однак посів лише 7-е місце.

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"Українська правда" у Threads

Теми: ШепелевСБУ
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