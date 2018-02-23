Кількість самогубств в армії: Міноборони звинувачує Матіоса в маніпуляції

У Міністерстві оборони стверджують, що заяви військової прокуратури про високий рівень суїцидів серед військових не відповідають дійсності.

Про це розповів на прес-конференції 23 лютого начальник Головного управління морально-психологічного забезпечення Міноборони генерал-майор Олег Грунтковський, передає "Громадське ТБ".

"Ці заяви високопосадовців, які не працюють безпосередньо з особовим складом, це піар і маніпуляція", – заявив він.

Грунтковський зазначив, що кількість самогубств в армії "на такому ж рівні як і минулого року і немає тенденції до зростання".

"Звідки взяті цифри від військового прокурора я не знаю, може це вигадки. Я не можу назвати цифру, бо це інформація, яка відноситься до таємної", – наголосив він.

Журналісти вимагали озвучити цифри щодо кількості самогубств, однак представники Міноборони відмовились це робити, посилаючись на те, що це обмежена інформація для внутрішнього користування.

Щодо інших випадків та злочинів пов’язаних із військовими, у Міноборони заявили про тенденції до зменшення таких випадків.

"Станом на лютий 2018 року, порівняно з минулим 2017 роком, кількість злочинів і подій зменшилась на 41 %. Удвічі менше злочинів, пов’язаних із ухиленням від служби, на майже 30% менше випадків, пов’язаних з використанням зброї, на 16% менше випадків із вживанням наркотичних засобів", – додав Грунтковський.

Як повідомлялось, головний військовий прокурор Анатолій Матіос раніше заявив, що в зоні бойових дій на Донбасі в середньому щотижня вчиняли самогубство 2-3 військовослужбовця.