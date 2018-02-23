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Количество самоубийств в армии: Минобороны обвиняет Матиоса в манипуляции

Пятница, 23 февраля 2018, 15:49
Количество самоубийств в армии: Минобороны обвиняет Матиоса в манипуляции

В Министерстве обороны утверждают, что заявления военной прокуратуры о высоком уровне суицидов среди военных не соответствуют действительности.

Об этом рассказал на пресс-конференции 23 февраля начальник Главного управления морально-психологического обеспечения Минобороны генерал-майор Олег Грунтковский, передает "Громадське ТВ".

"Это заявления чиновников, которые не работают непосредственно с личным составом, это пиар и манипуляция", – заявил он.

Грунтковский отметил, что количество самоубийств в армии "на таком же уровне как и в прошлом году и не имеет тенденции к росту".

"Откуда взяты цифры у военного прокурора я не знаю, может это выдумки. Я не могу назвать цифру, потому что это информация, которая относится к тайной", – подчеркнул он.

Журналисты требовали озвучить цифры по количеству самоубийств, однако представители Минобороны отказались это делать, ссылаясь на то, что это ограниченная информация для внутреннего пользования.

Что касается других случаев и преступлений, связанных с военными, в Минобороны заявили о тенденции к уменьшению таких случаев.

"По состоянию на февраль 2018 года, по сравнению с прошлым 2017 годом, количество преступлений и происшествий уменьшилось на 41%. Вдвое меньше преступлений, связанных с уклонением от службы, почти на 30% меньше случаев, связанных с использованием оружия, на 16 % меньше случаев с употреблением наркотических средств", - добавил Грунтковский.

Как сообщалось, главный военный прокурор Анатолий Матиос ранее заявил, что в зоне боевых действий на Донбассе в среднем еженедельно совершали самоубийство 2-3 военнослужащих.

Темы: Минобороныармия
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