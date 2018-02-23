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Климкин: будем работать, чтобы все привлеченные к выборам РФ в Крыму попали под санкции

Пятница, 23 февраля 2018, 19:01
Климкин: будем работать, чтобы все привлеченные к выборам РФ в Крыму попали под санкции

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что будет работать над тем, чтобы все привлеченные к выборам президента РФ в оккупированном Крыму попали под соответствующие санкции.

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

"Будем работать над тем, чтобы все вовлеченные в выборы президента РФ на территории оккупированного Крыма попали под соответствующие санкции", - написал глава МИД.

Кроме того, Климкин отметил, что министерство направило ноту МИД РФ.

"1. Решительный протест против выборов президента РФ на территории оккупированного Крыма. 2. предостерегли от попыток организовать выборы на территории оккупированного Донбасса. 3. Отметили, что не может быть никаких выборов в диппредставительстве РФ на териториии Украины без полного выполнения первых 2 условий", - пояснил министр.

Как известно, выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года - годовщину аннексии Крыма Россией.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призывает крымчан бойкотировать "выборы президента РФ", которые будут проводиться на оккупированном полуострове.

16 марта 2014 года Россия провела в украинской Автономной республике Крым незаконный "референдум", который проигнорировали большинство крымских татар и патриотов Украины. Уже через два дня, 18 марта, на его основании ставленники Кремля подписали в Москве "договор" о включении Крыма в целом и Севастополя в частности в состав РФ.

Украинская правда

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Темы: КлимкинМИДРосcияКрымвиборы
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