Укравтодор відрапортував, що сніг на дорогах поки не заважає

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Субота, 24 лютого 2018, 10:26

Станом на ранок 24 лютого проїзд дорогами державного значення та на перевальних ділянках доріг забезпечено, обмежень в русі немає.

Про це йдеться у повідомленні "Укравтодору".

На перевальних ділянках доріг переважно без опадів, окрім Івашківського (М-06), Орявського (М-06) та Яблунецького перевалів (Н-09), де йде сніг. Температура коливається від -12 до -7, стан покриття в більшості перевалів мокре, на решті - засніжене.

Покриття на автодорогах державного значення у більшості областей - засніжене, у північних та східних областях покриття сухе.

"Станом на 8:00, опади у вигляді снігу спостерігаються у західних, північних, центральних та південних областях, де випало до 10 см. У гірській місцевості інтенсивність опадів сильніша, там випало до 17 см. На сході та північному сході без опадів", - зазначили у відомстві. 

У західних та центральних областях температура коливається від -12 до -2, у східних та північних областях від -18 до -7, на півдні -5...-1. 

Теми: погода Укравтодор
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