Укравтодор отрапортовал, что снег на дорогах пока не мешает

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Суббота, 24 февраля 2018, 10:26

По состоянию на утро 24 февраля, проезд по дорогам государственного значения и на перевальных участках дорог обеспечен, ограничений в движении нет.

Об этом говорится в сообщении "Укравтодора".

На перевальных участках дорог без осадков, кроме Ивашковского (М-06), Орявского (М-06) и Яблунецкого перевалов (Н-09), где идет снег. Температура колеблется от -12 до -7, состояние покрытия в большинстве перевалов мокрое, на остальных - заснеженное.

Покрытие на автодорогах государственного значения в большинстве областей - заснеженное, в северных и восточных областях покрытие сухое.

"По состоянию на 8:00, осадки в виде снега наблюдаются в западных, северных, центральных и южных областях, где выпало до 10 см. В горной местности интенсивность осадков сильнее, там выпало до 17 см. На востоке и северо-востоке без осадков", - отметили в ведомстве.

В западных и центральных областях температура колеблется от -12 до -2, в восточных и северных областях от -18 до -7, на юге -5 ...- 1.

Темы: погода Укравтодор
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