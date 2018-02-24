ЗМІ: Манафорт міг платити за лобізм інтересів Януковича екс-канцлеру Австрії

Серед європейських політиків, яким колишній політтехнолог Партії регіонів і екс-глава передвиборного штабу президента США Дональда Трампа Пол Манафорт платив за лобіювання інтересів Віктора Януковича, може бути колишній канцлер Австрії Альфред Гузенбауер.

Про це повідомляє австрійське видання Kurier.

В обвинувальному висновку ФБР проти Манафорта не називаються імена європейських політиків, яким Манафорт заплатив понад 2 млн доларів за "висловлення більш зручної для України позиції".

Однак там згадується "Габсбурзька група" політиків, яка активно взаємодіяла з Манафортом у 2012-2013 роках, на чолі з "колишнім європейським канцлером".

Австрійські ЗМІ у суботу повідомили, що йдеться про Альфреда Гузенбауера, який був канцлером Австрії у 2007-2008 роках. При цьому, кандидатури інших "колишніх європейських канцлерів" були відкинути з огляду на відсутність активності з їхнього боку в контексті України у 2012-13 роках.

Сам Гузенбауер відкидає свою можливу причетність до лобіювання інтересів Януковича.

"Я не вів жодної діяльності на користь пана Януковича чи Партії регіонів" - заявив він, наполягаючи, що його інтересом у 2012-13 роках було зближення України з Європою.

"Я брав участь у публічних заходах у Парижі, Брюсселі та Берліні щоб забезпечити підписання Угоди про асоціацію між Україною і ЄС" - заявив екс-канцлер і додав, що після відмови Януковича від підписання асоціації він згорнув свою активність.

Гузенбауер підтвердив, що після цього двічі чи тричі зустрічався з Манафортом на заходах, в тому числі у Вашингтоні, однак відмовився говорити на тему отримання від нього коштів.

Як відомо, Манафорт є центральною фігурою в розслідуванні спеціального радника Роберта Мюллера про можливу змову між командою Дональда Трампа і Росією, почасти через численні зв'язки Манафорта з росіянами і його роботу з екс-президентом України Віктором Януковичем.

Європейська правда