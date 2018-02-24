СМИ: Манафорт мог платить за лоббизм интересов Януковича экс-канцлеру Австрии

Среди европейских политиков, которым бывший политтехнолог Партии регионов и экс-глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт платил за лоббирование интересов Виктора Януковича, может быть бывший канцлер Австрии Альфред Гузенбауэр.

Об этом сообщает австрийское издание Kurier.

В обвинительном заключении ФБР против Манафорта не называются имена европейских политиков, которым Манафорт заплатил более 2 млн долларов за "высказывания более удобной для Украины позиции".

Однако там упоминается "Габсбургская группа" политиков, которая активно взаимодействовала с Манафортом в 2012-2013 годах, во главе с "бывшим европейским канцлером".

Австрийские СМИ в субботу сообщили, что речь идет об Альфреде Гузенбауэре, который был канцлером Австрии в 2007-2008 годах. При этом, кандидатуры других "бывших европейских канцлеров" были отброшены ввиду отсутствия активности с их стороны в контексте Украины в 2012-13 годах.

Сам Гузенбауэр отвергает свою возможную причастность к лоббированию интересов Януковича.

"Я не вел никакой деятельности в пользу Януковича или Партии регионов", - заявил он, настаивая, что его интересом в 2012-13 годах было сближение Украины с Европой.

"Я участвовал в публичных мероприятиях в Париже, Брюсселе и Берлине чтобы обеспечить подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС", - заявил экс-канцлер и добавил, что после отказа Януковича от подписания ассоциации он свернул свою активность.

Гузенбауэр подтвердил, что после этого дважды или трижды встречался с Манафортом на мероприятиях в том числе в Вашингтоне, однако отказался говорить на тему получения средств от него.

Как известно, Манафорт является центральной фигурой в расследовании специального советника Роберта Мюллера о возможном сговоре между командой Дональда Трампа и Россией, отчасти из-за многочисленных связей Манафорта с русскими и его работы с экс-президентом Украины Виктором Януковичем.

Европейская правда