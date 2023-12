У США демократи опублікували свій меморандум у "справі РФ"

Комітет з розвідки Конгресу США опублікував підготовлений демократами службовий документ, який спростовує твердження республіканців про упереджене ставлення ФБР до президента Дональда Трампа.

Про це пише DW.com.

Підготовлений демократами службовий документ покликаний спростувати твердження республіканців про можливі порушення, допущені співробітниками Федерального бюро розслідувань (ФБР) і міністерства юстиції при розслідуванні втручання Росії у вибори в США.

Нинішній варіант меморандуму був відредагований, оскільки раніше президент США Дональд Трамп заблокував публікацію оригінального документа.

Зокрема, в документі йдеться, що співробітники ФБР і Мін'юсту не "зловживали" так званою програмою стеження FISA ( "Акт про негласне спостереження з метою зовнішньої розвідки").

По суті, ФБР і Мін'юст виконали свій обов'язок із захисту країни, отримавши дозвіл суду на використання FISA щодо Картера Пейджа, підозрюваного в тому, що він є агентом російської влади, вважають укладачі службової записки.

Білий дім, який спочатку заблокував публікацію меморандуму демократів, посилаючись на те, що він містить в собі секретну інформацію, розкритикував нинішню редакцію документа.

Представник Білого дому Радж Шах назвав його "політично вмотивованим" документом, який "наповнений непідтвердженими звинуваченнями".

У свою чергу, президент США Дональд Трамп також відреагував на опублікований демократами меморандум.

Він написав у Twitter, що вважає документ "політичною і юридичною халтурою".

"Просто підтверджує всі ті жахливі речі, які були зроблені. Настільки протизаконно", - заявив Трамп.

The Democrat memo response on government surveillance abuses is a total political and legal BUST. Just confirms all of the terrible things that were done. SO ILLEGAL!