В США демократы опубликовали свой меморандум по "делу РФ"

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Воскресенье, 25 февраля 2018, 04:11

Комитет по разведке Конгресса США опубликовал подготовленный демократами служебный документ, который опровергает утверждения республиканцев о предвзятом отношении ФБР к президенту Дональду Трампу.

Об этом пишет DW.com.

Подготовленный демократами служебный документ призван опровергнуть утверждения республиканцев о предполагаемых нарушениях, допущенных сотрудниками Федерального бюро расследований (ФБР) и министерства юстиции при расследовании предполагаемого вмешательства России в выборы в США.

Нынешний вариант меморандума был отредактирован, поскольку ранее президент США Дональд Трамп заблокировал публикацию оригинального документа.

В частности, в документе говорится, что сотрудники ФБР и Минюста не "злоупотребляли" так называемой программой слежки FISA ("Акт о негласном наблюдении в целях внешней разведки").

По сути, ФБР и Минюст выполнили свой долг по защите страны, получив разрешение суда на использование FISA в отношении Картера Пейджа, подозреваемого в том, что он является агентом российских властей, считают составители служебной записки.

Белый дом, который изначально заблокировал публикацию меморандума демократов, ссылаясь на то, что он содержит в себе секретную информацию, подверг нынешнюю редакцию документа критике.

Представитель Белого дома Радж Шах назвал его "политически мотивированным" документом, который "наполнен неподтвержденными обвинениями".

В свою очередь, президент США Дональд Трамп также отреагировал на опубликованный демократами меморандум.

 Он написал в Twitter, что считает документ "политической и юридической халтурой".

"Просто подтверждает все те ужасные вещи, которые были сделаны. Настолько противозаконно", - заявил Трамп.

Ранее Трамп разрешил опубликовать секретный документ, подготовленный республиканцами. Этот меморандум, по словам республиканцев, показывает предвзятое отношение министерства юстиции к президенту США.

Согласно заявлениям республиканцев, в документе речь идет о неправомерной слежке спецслужб в период предвыборной гонки с тем, чтобы подорвать кампанию Трампа.

Темы: Трамп США Росcия
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