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АТО: Бойовики знову застосовують 152-мм артилерію

Неділя, 25 лютого 2018, 06:34
АТО: Бойовики знову застосовують 152-мм артилерію

Минулої доби зафіксовано 4 обстріли укріплень Збройних Сил України російсько-окупаційними підрозділами. У результаті цих дій жоден український захисник не постраждав

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Російсько-окупаційні угрупування продовжують порушувати режим тиші, застосовуючи озброєння, яке давно мало б бути відведеним від лінії зіткнення.

На Луганському напрямку у вечірній час російські найманці знову грубо порушили Мінські домовленості та застосували артилерійські системи калібру 152-мм по околицях населеного пункту Підлісне.

З 82-мм мінометів та великокаліберних кулеметів ворог вів вогонь по позиціях ЗСУ поблизу Кримського. З гранатометів та стрілецької зброї - обстрілював оборонців Лобачевого, а зі стрілецької зброї загарбники провокували українських воїнів біля Станиці Луганської.

Напередодні повідомлялось, що на околиці населеного пункту Підлісне представники Української сторони СЦКК спільно з патрулем СММ ОБСЄ зафіксували вирви від 152-мм снарядів.

Внаслідок обстрілу з боку бойовиків у п'ятницю частина селища Луганське на Донеччині залишилась без світла.

"Українська правда" в Threads

Теми: АТОбойові діїДонбас
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