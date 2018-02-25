АТО: Боевики снова применяют 152-мм артиллерию

3689 просмотров
Воскресенье, 25 февраля 2018, 07:34

За прошедшие сутки зафиксировано 4 обстрела укреплений Вооруженных Сил Украины российско-оккупационными подразделениями. В результате этих  действий ни один украинский защитник не пострадал

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Российско-оккупационные группировки продолжают нарушать режим тишины, применяя оружие, которое давно должно быть отведенным от линии соприкосновения.

На Луганском направлении в вечернее время российские наемники снова грубо нарушили Минские договоренности и применили артиллерийские системы калибра 152-мм по окрестностям населенного пункта Подлесное.

Из 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь по позициям ВСУ вблизи Крымского. Из гранатометов и стрелкового оружия - обстреливал защитников Лобачевого, а из стрелкового оружия захватчики провоцировали украинских воинов у Станицы Луганской.

Накануне сообщалось, что на окраине населенного пункта Подлесное представители украинской стороны СЦКК совместно с патрулем СММ ОБСЕ зафиксировали воронки от 152-мм снарядов.

В результате обстрела со стороны боевиков в пятницу часть поселка Луганское Донецкой области осталась без света.

Темы: АТО боевые действия Донбасс
powered by lun.ua
По теме
После обстрела в Луганском нет света, повреждены дома 24 февраля 2018, 20:27
СММ ОБСЕ зафиксировала воронки от 152-мм снарядов в Подлесном 24 февраля 2018, 20:09
У Лаврова уверены, что Киев хочет действовать "силой" для решения конфликта на Донбассе 24 февраля 2018, 09:55
Все новости
Главные новости
Итоги ОИ-2018: Норвегия выиграла медальный зачет, Украина - 21-я
Еще один украинец стал чемпионом мира по боксу среди профессионалов
АТО: Боевики снова применяют 152-мм артиллерию
В США демократы опубликовали свой меморандум по "делу РФ"
Все новости

Есть или не есть? Вся правда о "ночном дожоре"

Фото

18 псов, которые развенчивают миф о "собачьей жизни"