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АТО: Боевики снова применяют 152-мм артиллерию

Воскресенье, 25 февраля 2018, 06:34
АТО: Боевики снова применяют 152-мм артиллерию

За прошедшие сутки зафиксировано 4 обстрела укреплений Вооруженных Сил Украины российско-оккупационными подразделениями. В результате этих  действий ни один украинский защитник не пострадал

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Российско-оккупационные группировки продолжают нарушать режим тишины, применяя оружие, которое давно должно быть отведенным от линии соприкосновения.

На Луганском направлении в вечернее время российские наемники снова грубо нарушили Минские договоренности и применили артиллерийские системы калибра 152-мм по окрестностям населенного пункта Подлесное.

Из 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь по позициям ВСУ вблизи Крымского. Из гранатометов и стрелкового оружия - обстреливал защитников Лобачевого, а из стрелкового оружия захватчики провоцировали украинских воинов у Станицы Луганской.

Накануне сообщалось, что на окраине населенного пункта Подлесное представители украинской стороны СЦКК совместно с патрулем СММ ОБСЕ зафиксировали воронки от 152-мм снарядов.

В результате обстрела со стороны боевиков в пятницу часть поселка Луганское Донецкой области осталась без света.

Темы: АТОбоевые действияДонбасс
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