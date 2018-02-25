АТО: Боевики снова применяют 152-мм артиллерию
За прошедшие сутки зафиксировано 4 обстрела укреплений Вооруженных Сил Украины российско-оккупационными подразделениями. В результате этих действий ни один украинский защитник не пострадал
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
Российско-оккупационные группировки продолжают нарушать режим тишины, применяя оружие, которое давно должно быть отведенным от линии соприкосновения.
На Луганском направлении в вечернее время российские наемники снова грубо нарушили Минские договоренности и применили артиллерийские системы калибра 152-мм по окрестностям населенного пункта Подлесное.
Из 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь по позициям ВСУ вблизи Крымского. Из гранатометов и стрелкового оружия - обстреливал защитников Лобачевого, а из стрелкового оружия захватчики провоцировали украинских воинов у Станицы Луганской.
Накануне сообщалось, что на окраине населенного пункта Подлесное представители украинской стороны СЦКК совместно с патрулем СММ ОБСЕ зафиксировали воронки от 152-мм снарядов.
В результате обстрела со стороны боевиков в пятницу часть поселка Луганское Донецкой области осталась без света.