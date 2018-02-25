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В РФ та світі проходять акції та марші пам'яті Бориса Нємцова

Неділя, 25 лютого 2018, 10:35

У російських містах проходять акції пам'яті опозиціонера Бориса Нємцова, застреленого  у Москві 27 лютого 2015 року.  

Зокрема, мітинг проходить в Казані, де на акцію вийшли близько 100 осіб, серед них - прихильники "Відкритої Росії", політик Олексій Навальний і кандидат у президенти РФ Ксенія Собчак, пише місцеве видання "Казанський репортер".

Хода і мітинг пройшли у Новосибірську: там колона пройшла центральною вулицею міста до пам'ятника жертвам політичних репресій, де почався узгоджений з владою мітинг. У ході взяли участь 80 осіб, в мітингу - близько 100, передає Інтерфакс

Акція, проведення якої погоджено з владою, пройде і в Москві: збір учасників відбудеться о 13:00 на Страсному бульварі, колона рухатиметься по бульварах з завершенням ходи на проспекті Сахарова.

Як зазначають організатори маршу Нємцова, головна вимога акції - залучення до відповідальності замовників вбивства політика.

З 10:00 рух на внутрішній стороні Бульварного кільця на Страсному, Петровському, Різдвяному і Стрітенському бульварах, а також проспекті Академіка Сахарова від Бульварного кільця перекрито.

З 14:00 мітинг пройде у Санкт-Петербурзі на площі Фінляндського вокзалу.

Акції відбудуться також у Пермі, Уфі, Нижньому Новгороді, Ульяновську, Чебоксарах, Ростові-на-Дону і в ряді інших міст Росії. Окрім того аналогічні заходи заплановані у інших країнах, зокрема в Україні, Чехії, США, Німеччині, Великій Британії, Литві та ін. 

Як відомо, опозиційний політик Борис Нємцов був застрелений 27 лютого 2015 року неподалік Кремля. 

На лаві підсудних за підозрою у причетності до його вбивства опинилися колишній офіцер батальйону "Північ" Заур Дадаєв, Темірлан Ескерханов, Хамзат Баха і брати Губашеви.

29 червня в Росії присяжні визнали усіх п'ятьох підсудних винними у вбивстві Нємцова. 13 липня суд засудив головного підозрюваного - Заура Дадаєва - до 20 років колонії суворого режиму і штрафу 100 тисяч російських рублів. Інші підозрювані отримали тривалі терміни позбавлення волі. 

Новая газета

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяакціїНємцов
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