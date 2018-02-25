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В РФ проходят акции и марши памяти Бориса Немцова

Воскресенье, 25 февраля 2018, 10:35

В российских городах проходят акции памяти оппозиционера Бориса Немцова, застреленого в Москве 27 февраля 2015 года. 

В частности, митинг проходит в Казани, где на акцию вышли около 100 человек, среди них - сторонники "Открытой России", политик Алексей Навальный и кандидат в президенты Ксения Собчак, пишет местное издание "Казанский репортер".

Шествие и митинг прошли в Новосибирске: там колонна прошла по центральной улице города до памятника жертвам политических репрессий, где начался согласованный с властями митинг. В шествии приняли участие 80 человек, в митинге - около  100, передает Интерфакс

Акция, проведение которой согласовано с властями, пройдет и в Москве: сбор участников состоится в 13:00 на Страстном бульваре, колонна будет двигаться по бульварам с окончанием шествия на проспекте Сахарова.

Как отмечают организаторы марша Немцова, главное требование акции – привлечение к ответственности заказчиков убийства политика. 

С 10:00 движение на внутренней стороне Бульварного кольца на Страстном, Петровском, Рождественском и Сретенском бульварах, а также проспекте Академика Сахарова от Бульварного кольца перекрыто. 

С 14:00 митинг пройдет в Санкт-Петербурге на площади Финляндского вокзала.

Акции согласованы также в Перми, Уфе, Нижнем Новгороде, Ульяновске, Чебоксарах, Ростове-на-Дону и в ряде других городов России. Кроме того аналогичные мероприятия запланированы в других странах, в частности в Украине, Чехии, США, Германии, Великобритании, Литве и др.

Как известно, оппозиционный политик Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года недалеко от Кремля.

На скамье подсудимых по подозрению в причастности к его убийству оказались бывший офицер батальона "Север" Заур Дадаев, Темирлан Ескерханов, Хамзат Баха и брать Губашевы.

29 июня в России присяжные признали всех пятерых подсудимых виновными в убийстве Немцова. 13 июля суд приговорил главного подозреваемого - Заура Дадаева - к 20 годам колонии строгого режима и штрафу в 100 тыс. российских рублей. Другие подозреваемые получили длительные сроки лишения свободы.

Новая газета

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Темы: РосcияакцииНемцов
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