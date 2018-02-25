США підозрюють, що сервери зимової Олімпіади "зламали" росіяни

За даними розвідки США, збій у роботі серверів організаторів зимової Олімпіади у Пхьоньчхані стався через атаку російських військових шпигунів, які зламали кілька сотень комп'ютерів у "стилі" Північної Кореї.

Про це пише The Washington Post з посиланням на двох американських чиновників, які надали інформацію на умовах анонімності.

"Вони (росіяни) зробили це, щоб злом виглядав, ніби вторгнення було проведено Північною Кореєю", - заявили джерела у розвідці.

За даними розвідки, станом на початок лютого ГРУ РФ мало доступ до 300 комп'ютерів, пов'язаних з Олімпійськими іграми. В управлінні Нацрозвідки США від коментарів з цього приводу утрималися.

Видання з посиланням на аналітиків зазначає, що хакерська атака "була відплатою за заборону МОК на участь російської команди у зимових ОІ через допінговий скандал".

У США припускають, що росіяни можуть спробувати зірвати Церемонію закриття ОІ, яка відбудеться у неділю, 25 лютого.

"Ми уважно спостерігаємо за цим. По суті, це корейська проблема. Але ми допоможемо корейцям на їхнє прохання", - зазначило джерело у розвідці.

За інформацією західних спецслужб, крім атаки на сервери ОІ у Південній Кореї в день початку Олімпіади шпигунами з ГРУ було зламано маршрутизатори та розгорнуто нові шкідливі програми. Такий доступ до мережі може забезпечити збір розвідданих або мережеві атаки. Невідомо, чи були збої під час церемоній відкриття ОІ результатом такого доступу.

За даними експертів, розробка шкідливих програм для маршрутизаторів є дуже дорогою і Росія, швидше за все, "буде використовувати її лише там, де вона сприяє досягненню важливої ​​мети".

За даними спецслужб США, хакери з ГРУ ймовірно працюють у Головному центрі спеціальної техніки - підрозділ активно брав участь в інформаційній війні проти Заходу і займався кібератакою NotPetya, яка вразила комп'ютери в Україні минулого року.

Як відомо, оргкомітет ОІ - PyeongChang Organizing Committee for the 2018 Olympic & Paralympic Games (POCOG) заявив про те, що у Пхьоньчхані під час церемонії відкриття зимових Олімпійських Ігор сервери організаторів ОІ зазнали кібератаки.

У POCOG також заявили, що перебої в роботі серверів не вплинули на безпеку системи або безпеку спортсменів або глядачів під час церемонії відкриття ОІ.

Організатори зимових ОІ підтвердили кібератаку на теле- і інтернет-ресурси Олімпіади під час церемонії відкриття 9 лютого.