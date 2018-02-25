Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

США підозрюють, що сервери зимової Олімпіади "зламали" росіяни

Неділя, 25 лютого 2018, 12:24
США підозрюють, що сервери зимової Олімпіади зламали росіяни

За даними розвідки США, збій у роботі серверів організаторів зимової Олімпіади у Пхьоньчхані стався через атаку російських військових шпигунів, які зламали кілька сотень комп'ютерів у "стилі" Північної Кореї.

Про це пише The Washington Post з посиланням на двох американських чиновників, які надали інформацію на умовах анонімності.

"Вони (росіяни) зробили це, щоб злом виглядав, ніби вторгнення було проведено Північною Кореєю", - заявили джерела у розвідці.

За даними розвідки, станом на початок лютого ГРУ РФ мало доступ до 300 комп'ютерів, пов'язаних з Олімпійськими іграми. В управлінні Нацрозвідки США від коментарів з цього приводу утрималися.

Видання з посиланням на аналітиків зазначає, що хакерська атака "була відплатою за заборону МОК на участь російської команди у зимових ОІ через допінговий скандал".

У США припускають, що росіяни можуть спробувати зірвати Церемонію закриття ОІ, яка відбудеться у неділю, 25 лютого.

"Ми уважно спостерігаємо за цим. По суті, це корейська проблема. Але ми допоможемо корейцям на їхнє прохання", - зазначило джерело у розвідці.

За інформацією західних спецслужб, крім атаки на сервери ОІ у Південній Кореї в день початку Олімпіади шпигунами з ГРУ було зламано маршрутизатори та розгорнуто нові шкідливі програми. Такий доступ до мережі може забезпечити збір розвідданих або мережеві атаки. Невідомо, чи були збої під час церемоній відкриття ОІ результатом такого доступу.

За даними експертів, розробка шкідливих програм для маршрутизаторів є дуже дорогою і Росія, швидше за все, "буде використовувати її лише там, де вона сприяє досягненню важливої ​​мети".

За даними спецслужб США, хакери з ГРУ ймовірно працюють у Головному центрі спеціальної техніки - підрозділ активно брав участь в інформаційній війні проти Заходу і займався кібератакою NotPetya, яка вразила комп'ютери в Україні минулого року. 

Як відомо, оргкомітет ОІ - PyeongChang Organizing Committee for the 2018 Olympic & Paralympic Games (POCOG) заявив про те, що у Пхьоньчхані під час церемонії відкриття зимових Олімпійських Ігор сервери організаторів ОІ зазнали кібератаки

У POCOG також заявили, що перебої в роботі серверів не вплинули на безпеку системи або безпеку спортсменів або глядачів під час церемонії відкриття ОІ.

Організатори зимових ОІ підтвердили кібератаку на теле- і інтернет-ресурси Олімпіади під час церемонії відкриття 9 лютого.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: РосіяхакериОлімпіадаПівденна КореяСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

США радять Україні закріпитися на поточних позиціях, окопуватися і нарощувати сили − NYT

Усі новини...
Росія
Розвідка Британії пояснила, для чого Росії окремий підрозділ Чорноморського флоту на Азові
Адміністрація Байдена не причетна до таємних переговорів з росіянами – ЗМІ
Путін зашкодив собі, коли визнав фінансування Вагнера – Лінкявічюс
Останні новини
14:33
Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"
14:10
У оператора Vodafone не працює мобільний додаток та є проблеми з інтернет-з'єднанням
14:01
Зону примусової евакуації на Харківщині можуть розширити − ОВА
14:01
Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС
14:00
оновленоНа MonoBank здійснили масовану DDoS-атаку. Згодом її відбили
13:59
У Парижі директора престижного вишу відсторонили через звинувачення у домашньому насильстві
13:52
відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський
13:36
фотоДо банди рекетирів, яка викрадала людей та "вибивала" гроші, причетний депутат – правоохоронці
13:33
Збій "Київстар": у Сумах тимчасово не працюватиме система оповіщення
13:23
Чотири держави ЄС наполягають на визнанні Палестини
Усі новини...
Реклама: