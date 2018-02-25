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Постпред при СЕ: мир не признает выборы в Крыму

Воскресенье, 25 февраля 2018, 18:50

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба считает, что выборы президента РФ в оккупированном Крыму не будут признаны международным сообществом.

"По системе украинской дипломатии уже пошли все необходимые поручения и, в том числе, я их получил в качестве посла в Страсбурге относительно наших шагов, которые мы принять для того, чтобы выборы в Крыму не были признаны ни одной стороной, и чтобы они считались нелегитимными", - сказал он в эфире телеканала "112 Украина".

Однако, по словам Кулебы, каждая страна отдельно будет решать, как далеко пойдет в непризнании этих выборов.

"Я очень сомневаюсь, что они решат не признавать легитимность Путина в целом. Но я более чем уверен, что будут сделаны четкие акценты и выборы в Крыму не получат никакого международного признания", - сказал постпред Украины при СЕ.

По его мнению, политика Запада относительно выборов в Крыму будет похожа на ту, которую проводил западный мир во времена СССР относительно балтийских стран - "когда не признавалась аннексия этих трех республик (Эстонии, Литвы и Латвии - ред.), но при этом сотрудничали с Советским Союзом".

Как известно, выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года - годовщину аннексии Крыма Россией.

23 февраля глава МИД  Украины Павел Климкин заявил, что министерство направило ноту МИД РФ в связи с выборами президента РФ на территории оккупированного Крыма. Также Климкин сообщил, что будет работать над тем, чтобы все привлеченные к выборам президента РФ в оккупированном Крыму попали под соответствующие санкции.

В ЦИК РФ заявили, что несмотря на заявления Украины, выборы президента России в аннексированном Крыму пройдут в штатном режиме. 

Украинская правда
Темы: КрымвиборыРосcия
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