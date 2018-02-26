Харків без тепла: у мерії розповіли, чи будуть звільнення

Перший заступник Харківського міського голови Ігор Терехов заявив, що до з'ясування всіх деталей звільняти представників "Харківських теплових мереж" через аварії не будуть.

Про це він повідомив у неділю ввечері журналістам, передає "Укрінформ".

"Гарячкувати з кадровими рішеннями не будемо. Ви повинні розуміти, що є фахівці, є опалювальний сезон і зараз приймати поспішні висновки ми не будемо. Ми все проаналізуємо, врахуємо. Ми чітко, крок за кроком, подивимося проходження всього процесу і при підготовці до опалювального сезону, і при підготовці і локалізації тих поривів, які були", - підкреслив Терехов.

"Зараз аварійні бригади КП "Харківські теплові мережі" (ХТМ) усувають четвертий порив на тепломагістралі на Салтівці. Там утворилася тріщина довжиною близько 1,5 метрів. Ми прийняли рішення повністю міняти цю ділянку теплотраси. Роботи будуть вестися, починаючи з цієї хвилини і завершаться до ранку", - додав він.

За словами Терехова, на заміну 10% труб в рік для КП "Харківводоканал" знадобиться 10 млрд грн.

"Перекладка магістралей "ХТМ" буде коштувати ще дорожче, а бюджет у нас - 16 млрд грн. Потрібно залучати гроші Світового банку та інших фінансових установ, з якими ми активно працюємо. Потрібно вносити відповідні коригування до державного бюджету. Це має бути потужна, серйозна програма", - наголосив перший заступник Харківського міського голови.

Як повідомлялося, 24 та 25 лютого внаслідок проривів труб без опалення та гарячої води лишилися кілька сотень будинків у Немишлянському та Індустріальному районах Харкова.

Терехов заявив, що теплопостачання Харкова має бути відновлено до полудня понеділка, 26 лютого.

При цьому мерія не планує припиняти навчальний процес у школах та дитячих садках міста.