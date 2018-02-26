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Харьков без тепла: в мэрии рассказали, будут ли увольнения

Понедельник, 26 февраля 2018, 01:40
Харьков без тепла: в мэрии рассказали, будут ли увольнения

Первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов заявил, что до выяснения всех деталей увольнять представителей "Харьковских тепловых сетей" из-за аварий не будут.

Об этом он сообщил в воскресенье вечером журналистам, передает "Укринформ".

"Горячиться с кадровыми решениями не будем. Вы должны понимать, что есть специалисты, есть отопительный сезон и сейчас принимать поспешные выводы мы не будем. Мы все проанализируем, учтём. Мы четко, шаг за шагом, посмотрим прохождение всего процесса и при подготовке к отопительному сезону, и при подготовке и локализации тех порывов, которые были", - подчеркнул Терехов.

"Сейчас аварийные бригады КП "Харьковские тепловые сети" (ХТС) устраняют четвертый порыв на тепломагистрали на Салтовке. Там образовалась трещина длиной около 1,5 метров. Мы приняли решение полностью менять этот участок теплотрассы. Работы будут вестись, начиная с этой минуты, и завершатся до утра", - добавил он.

 По словам Терехова, на замену 10% труб в год для КП "Харьковводоканал" понадобится 10 млрд грн.

"Перекладка магистралей "ХТС" будет стоить еще дороже, а бюджет у нас - 16 млрд грн. Нужно привлекать деньги Всемирного банка и других финансовых учреждений, с которыми мы активно работаем. Нужно вносить соответствующие корректировки в государственный бюджет. Это должна быть мощная, серьезная программа", - отметил первый заместитель Харьковского городского головы.

Как сообщалось, 24 и 25 февраля в результате прорывов труб без отопления и горячей воды остались несколько сотен домов в Немышлянском и Индустриальном районах Харькова.

Терехов заявил, что теплоснабжение Харькова должно быть восстановлено до полудня понедельника, 26 февраля.

При этом мэрия не планирует прекращать учебный процесс в школах и детских садах города.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Харьков
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