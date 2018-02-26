У Раді підготували поіменний перелік українців-заручників Кремля

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Понеділок, 26 лютого 2018, 10:51

У Верховній Раді підготували проект постанови, в якому названо прізвища всіх громадян України – заручників Кремля.

Про це на міжнародному форумі "Кримський півострів: чотири роки опору" 26 лютого заявила перший віце-спікер ВР Ірина Геращенко, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ми розробили проект такої постанови Верховної Ради. Я сподіваюся, що його підпишуть всі політичні фракції нашого парламенту, і на цьому тижні ми проголосуємо постанову, в якій перерахуємо всіх політв'язнів Кремля, і кримських татар, і українців з вимогою негайного їх звільнення", - повідомила Геращенко.

Вона нагадала, що Європейський парламент уже прийняв аналогічну резолюцію.

Геращенко також додала, що важливо, щоб всі міжнародні партнери України чітко заявляли про нелегітимність виборів президента РФ в Криму.

За її словами, узаконення виборів в Криму – "це легітимізація путінської агресії, легімітізація крадіжки Криму".

Теми: Геращенко Ірина Росія заручники
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