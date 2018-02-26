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В Раде подготовили пофамильный перечень украинцев-заложников Кремля

Понедельник, 26 февраля 2018, 09:51

 
В Верховной Раде подготовлен проект постановления, в котором пофамильно названы все граждане Украины – заложники Кремля.

Об этом на международном форуме "Крымский полуостров: четыре года сопротивления" 26 февраля заявила первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы разработали проект такого постановления Верховной Рады. Я надеюсь, что его подпишут все политические фракции нашего парламента, и на этой неделе мы проголосуем постановление, в котором перечислим всех политзаключённых Кремля, и крымских татар, и украинцев с требованием немедленного их освобождения", - сообщила Геращенко.

Она напомнила, что Европейский парламент уже принял аналогичную резолюцию.

Геращенко также добавила, что важно, чтобы все международные партнёры Украины четко заявляли о нелегетимности выборов президента РФ в Крыму.

По ее словам, узаконивание выборов в Крыму – "это легитимизация путинской агрессии, легимитизация кражи Крыма".

 

Темы: Геращенко ИринаРосcиязаложники
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