В Раде подготовили пофамильный перечень украинцев-заложников Кремля



В Верховной Раде подготовлен проект постановления, в котором пофамильно названы все граждане Украины – заложники Кремля.

Об этом на международном форуме "Крымский полуостров: четыре года сопротивления" 26 февраля заявила первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы разработали проект такого постановления Верховной Рады. Я надеюсь, что его подпишут все политические фракции нашего парламента, и на этой неделе мы проголосуем постановление, в котором перечислим всех политзаключённых Кремля, и крымских татар, и украинцев с требованием немедленного их освобождения", - сообщила Геращенко.



Она напомнила, что Европейский парламент уже принял аналогичную резолюцию.

Геращенко также добавила, что важно, чтобы все международные партнёры Украины четко заявляли о нелегетимности выборов президента РФ в Крыму.

По ее словам, узаконивание выборов в Крыму – "это легитимизация путинской агрессии, легимитизация кражи Крыма".



