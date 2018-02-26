Парубій закликає фракції затвердити голову Нацбанку 1 березня

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій закликає фракції завершити політичні консультації, щоб 1 березня затвердити голову Національного банку.

Про це він сказав на погоджувальній раді 26 лютого.

"Ключове кадрове питання цього тижня – це обрання голови Національного банку. Кадрове питання, яке займе близько 1,5 години часу. Воно буде об'ємне, і ми повинні проходити по повній процедурі", - сказав Парубій.

Він закликав голів фракцій завершити політичні консультації з цього питання.

"Я знаю, що комітет рекомендував, щоб усі фракції зустрілися з кандидатом на голову Національного банку, і до четверга буде змога завершити політичні консультації, щоб ми змогли вийти на голосування і на позитивне рішення у четвер", - сказав Парубій.

Загалом, за словами спікера, на цю сесію пропонується до розгляду 2 тисячі 900 законопроектів.

"У цьому порядку денному є закон про Антикорупційний суд, і для того, щоб комітет міг перейти до його розгляду, дуже важливо, щоб ми могли включити його до порядку денного", - сказав Парубій.

Він пропонує нардепам 27 лютого розглянути у першому блоці 7 питань соцзахисту військовослужбовців, у другому блоці – питання фінансової політики, а по обіді блок питань транспорту.

28 лютого – ратифікаційні питання, зокрема, питання про бізнес-омбудсмена.

1 лютого пропонується розглянути блок інформаційної політики, питання реформи парламенту та обрання голови НБУ.

Голова фракції БПП Артур Герасимов закликав фракції підтримати на цю посаду пропонованого президентом Якова Смолія.

Водночас голова фракції "Батьківщини" Юлія Тимошенко закликала не допустити голосування за "ставленика президента".

"В Україні наразі почалася гіперінфляція. Люди не можуть співставити свої доходи з цінами на всі товари та послуги. Ціна зростають практично у всіх сферах життєдіяльності. Вважаю, що це результат злочинної роботи голови Національного банку, яка наразі подала у відставку. Вона має звітувати у парламенті, має бути створена тимчасова слідча комісія, яка розбереться, як можна було так довести країну", - сказала Тимошенко.

"Також слід не допустити, щоб був проголосований спадкоємець Гонтаревої та ставленик президента. Я маю на увазі Смолія. Не можна допустити, щоб продовжувалась їхня злочинна діяльність. Керувати національним банком мають професійні люди", - сказала голова "Батьківщини".

На цьому ж наголосив і голова Радикальної партії Олег Ляшко.

"Вимагаємо звіту уряду, щодо врегулювання ситуації з цінами в країні. Також у Раді доповідати має і голова НБУ щодо інфляції і недолугої політики НБУ, які призвели до катастрофічної ситуації. Перед призначенням нового голови НБУ має бути звіт Гонтаревої. Погоджуємося із нашими колегами, які кажуть, що Смолій і Гонтарева виконують накази Порошенка", - сказав Ляшко.

Як відомо, головним претендентом на пост голови НБУ після того, як Валерія Гонтарева заявила, що йде у відставку, є Яків Смолій.

Зокрема, президент Петро Порошенко пропонував парламенту призначити саме Смолія главою Національного банку. Його також підтримав Комітет ВР з питань фінансової політики та банківської діяльності.