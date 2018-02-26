Парубий призывает фракции утвердить главу Нацбанка 1 марта

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий призывает фракции завершить политические консультации, чтобы 1 марта утвердить главу Национального банка.

Об этом он сказал на согласительном совете 26 февраля.

"Ключевой кадровый вопрос на этой неделе – это избрание главы Национального банка. Кадровый вопрос, который займет около 1,5 часа времени. Он будет объемным, и мы должны проходить по полной процедуре", - сказал Парубий.

Он призвал председателей фракций завершить политические консультации.

"Я знаю, что комитет рекомендовал, чтобы все фракции встретились с кандидатом на главу Национального банка, и до четверга будет возможность завершить политические консультации, чтобы мы смогли выйти на голосование и на положительное решение в четверг", - сказал Парубий.

Всего, по словам спикера, на эту сессию предлагается к рассмотрению 2 тысячи 900 законопроектов.

"В этой повестке дня есть закон про Антикоррупционный суд, и для того, чтобы комитет мог перейти к его рассмотрению, очень важно, чтобы мы могли включить его в повестку дня", - сказал Парубий.

Он предлагает нардепам 27 февраля рассмотреть в первом блоке 7 вопросов соцзащиты военнослужащих, во втором блоке – вопрос финансовой политики, а после обеда блок вопросов транспорта.

28 февраля – ратификационные вопросы, в частности, вопрос о бизнес-омбудсмене.

1 февраля предлагается рассмотреть блок информационной политики, вопросы реформы парламента и избрание главы НБУ.

Председатель фракции БПП Артур Герасимов призвал фракции поддержать на эту должность предлагаемого президентом Якова Смолия.

В то же время председатель фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко призвала не допустить голосования за "ставленника президента".

"В Украине сейчас началась гиперинфляция. Люди не могут сопоставить свои доходы с ценами на все товары и услуги. Цена растут практически во всех сферах жизнедеятельности. Считаю, что это результат преступной работы главы Национального банка, которая сейчас подала в отставку. Она должна отчитываться в парламенте, должна быть создана временная следственная комиссия, которая разберется, как можно было так довести страну", - сказала Тимошенко.

"Также следует не допустить, чтобы был проголосован наследник Гонтаревой и ставленник президента. Я имею в виду Смолия. Нельзя допустить, чтобы продолжалась их преступная деятельность. Руководить Национальным банком должны профессиональные люди", - сказала глава "Батькивщины".

Ее мнение разделяет и руководитель Радикальной партии Олег Ляшко.

"Требуем отчета правительства, по урегулированию ситуации с ценами в стране. Также в Раде докладывать должна и глава НБУ по инфляции и бестолковой политике НБУ, которые привели к катастрофической ситуации. Перед назначением нового главы НБУ должен быть отчет Гонтаревой. Соглашаемся с нашими коллегами, которые говорят, что Смолий и Гонтарева выполняют приказы Порошенко", - сказал Ляшко.

Как известно, главным претендентом на пост главы НБУ после того, как Валерия Гонтарева заявила, что уходит в отставку является Яков Смолий.

В частности, президент Петр Порошенко предлагает парламенту назначить именно Смолия главой Национального банка. Его также поддержал Комитет ВР по вопросам финансовой политики и банковской деятельности.