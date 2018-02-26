Самогубства в армії: Матіос заявляє, що Міноборони бреше

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос наполягає на тому, що в армії наразі є високий рівень самогубств та звинувачує Міноборони у брехні.

Про це він пише 26 лютого у Facebook.

"Про сумну брехню щодо суїцидів в армії начальника управління морально-психологічного забезпечення МОУ Грунтковського (краще б мовчав). За два місяці поточного року по два суїциди в тиждень (16 загиблих від суїциду) - ці скупі дані Єдиного реєстру досудових розслідувань безпристрасні, як ніхто. Горе і сльози батьків. Більшість самогубців – зовсім юні хлопці 1995-1998 років народження", – заявляє Матіос.

За його словами, це "жахлива правда і дані про самогубць не є і не можуть бути таємними".

За словами Матіоса, останнім часом військова прокуратура гостро ставить питання про крайню необхідність своєчасного виявлення посттравматичного синдрому (ПТРС) та запобіганню випадків самогубств серед колишніх та діючих учасників АТО.

"Лише за даними ЄРДР з майже 313 тисяч учасників АТО 518 осіб вчинили самогубства. Скільки ними вчинено у цивільному житті злочинів на ґрунті ПТРС- не обліковує ніхто", – наголошує прокурор.

Він зазначає, що проходження учасниками АТО психологічної реабілітації є обов’язковим, проте у 2017 році рівень їх забезпечення такою послугою з боку держави склав лише 0,1 % від загальної кількості.

"Мушу кричати про те, що у лютому 2017 року регіональні органи соціального захисту населення припинили заходи із психологічної реабілітації учасників АТО, а тому відповідно було зменшено державне фінансування на цьому напрямі з 49,9 млн. грн. до 21,9 млн. грн. (або на 56,1 %)", – наголошує Матіос.

Водночас у 2018 році на вказані цілі в держбюджеті у порівнянні з 2016 – 2017 роками збільшено фінансування та передбачено 109 млн. гривень.

"Але сумні реалії нашого життя свідчать – наявність значного матеріального ресурсу не гарантує його раціонального та ефективного використання", – констатує Матіос.

"Якщо не говорити про біду та нічого не робити - і далі буде маячнею "процвітати" у ЗМІ брехня генерала Грунтковського", – заявляє прокурор.

Як повідомлялось, головний військовий прокурор Анатолій Матіос раніше заявив, що в зоні бойових дій на Донбасі в середньому щотижня вчиняли самогубство 2-3 військовослужбовця.

У Міністерстві оборони заявили, що дані військової прокуратури про високий рівень суїцидів серед військових не відповідають дійсності.

Начальник Головного управління морально-психологічного забезпечення Міноборони генерал-майор Олег Грунтковський заявив, що кількість самогубств в армії "на такому ж рівні як і минулого року і не має тенденції до зростання".

"Звідки взяті цифри від військового прокурора я не знаю, може це вигадки. Я не можу назвати цифру, бо це інформація, яка відноситься до таємної", – наголосив він.

На наполегливі прохання журналістів озвучити реальні цифри представники Міноборони відмовились це робити, посилаючись на те, що це обмежена інформація для внутрішнього користування.

У червні 2017 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у своїй статті "Стратегія гібридного миру" для "Української правди" писав про кількість випадків самогубств учасників АТО.

"За даними військової прокуратури, на початок червня 2017 зареєстровано близько 500 випадків самогубств учасників антитерористичної операції після повернення із зони бойових дій", – писав глава відомства.