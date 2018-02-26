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Самоубийства в армии: Матиос заявляет, что Минобороны врет

Понедельник, 26 февраля 2018, 12:09
Самоубийства в армии: Матиос заявляет, что Минобороны врет

Главный военный прокурор Анатолий Матиос настаивает на том, что в армии сейчас сохраняется высокий уровень самоубийств и обвиняет Минобороны во лжи.

Об этом он пишет 26 февраля в Facebook.

"О печальной лжи о суицидах в армии начальника управления морально-психологического обеспечения МОУ Грунтковского (лучше бы молчал). За два месяца текущего года по два суицида в неделю (16 погибших от суицида) - эти скупые данные Единого реестра досудебных расследований бесстрастны, как никто. Большинство самоубийц – совсем юные ребята 1995-1998 годов рождения", – заявляет Матиос.

По его словам, это "ужасная правда и данные о самоубийцах не являются и не могут быть тайными".

 


 По словам Матиоса, в последнее время военная прокуратура остро ставит вопрос о крайней необходимости своевременного выявления посттравматического синдрома (ПТРС) и предотвращению случаев самоубийств среди бывших и действующих участников АТО.

"Только по данным Единого реестра из почти 313 тысяч участников АТО 518 человек совершили самоубийства. Сколько ими совершено в гражданской жизни преступлений на почве ПТРС- не учитывает никто", - отмечает прокурор.

Он указывает, что прохождение участниками АТО психологической реабилитации является обязательным, однако в 2017 году уровень их обеспечения такой услугой со стороны государства составил лишь 0,1% от общего количества.

"Должен кричать о том, что в феврале 2017 региональные органы социальной защиты населения прекратили мероприятия по психологической реабилитации участников АТО, а потому соответственно было уменьшено государственное финансирование в этом направлении с 49,9 млн грн до 21,9 млн грн (или на 56,1%)", – отмечает Матиос.

В то же время в 2018 году на указанные цели в госбюджете по сравнению с 2016 - 2017 годами увеличено финансирование и предусмотрено 109 млн гривен.

"Но печальные реалии нашей жизни свидетельствуют – наличие значительного материального ресурса не гарантирует его рационального и эффективного использования", - констатирует Матиос.

"Если не говорить о беде и ничего не делать - и дальше будет бредом "процветать" в СМИ ложь генерала Грунтковского", – заявляет прокурор.

Как сообщалось, главный военный прокурор Анатолий Матиос ранее заявил, что в зоне боевых действий на Донбассе в среднем еженедельно совершали самоубийство 2-3 военнослужащих.

В Министерстве обороны заявили, что данные военной прокуратуры о высоком уровне суицидов среди военных не соответствуют действительности.

Начальник Главного управления морально-психологического обеспечения Минобороны генерал-майор Олег Грунтковский заявил, что количество самоубийств в армии "на таком же уровне как и в прошлом году и не имеет тенденции к росту".

"Откуда взяты цифры военного прокурора я не знаю, может это выдумки. Я не могу назвать цифру, потому что это информация, которая относится к тайной", – подчеркнул он.

На настойчивые просьбы журналистов озвучить реальные цифры представители Минобороны отказались это делать, ссылаясь на то, что это ограниченная информация для внутреннего пользования.

В июне 2017 года министр внутренних дел Арсен Аваков в своей статье "Стратегия гибридного мира" для "Украинской правды" писал о количестве случаев самоубийств участников АТО.

"По данным военной прокуратуры, на начало июня 2017 года зарегистрировано около 500 случаев самоубийств участников антитеррористической операции после возвращения из зоны боевых действий", - писал глава ведомства.

Валентина Романенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: армияМинобороныпрокуратура
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