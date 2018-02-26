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Викрадених прикордонників перевели у Брянськ: чекають повернення

Понеділок, 26 лютого 2018, 14:06

Українських прикордонників Ігоря Дзюбака і Богдана Марцоня, які зникли у жовтні 2017 року в Сумській області на кордоні з РФ і були арештовані в Москві, перевели у Брянськ.

Про це "Українській правді" повідомила речник МЗС Мар'яна Беца.

"Утримувались у "Лефортово", судовий процес в Брянську, тому вони переведені в Брянськ", - сказала вона.

За словами Беци, консул мав один допуск до них.

"Але ми постійно звертаємось і зверталися наприкінці січня, на початку лютого теж", - додала речник МЗС.

У свою чергу речник Держприкордонслужби Олег Слободян повідомив "Українській правді", що судове засідання, яке мало відбутися в лютому, перенесли на один місяць.

"Але на даний момент триває переговорний процес щодо повернення на Батьківщину. Більше поки сказати не можу. Варто бути обережним, щоб не нашкодити процесу. На жаль, нам не відомо, про що саме вони спілкувалися з консулом, але ми впевнені, що їх викрали", - сказав Слободян.

Як відомо, українські прикордонники Ігор Дзюбак і Богдан Марцоня зникли в Сумській області на кордоні з Росією 3 жовтня 2017 року.

4 жовтня про зникнення двох прикордонників під час моніторингу кордону на Сумщині заявила Держприкордонслужба.

Пізніше того ж дня російська сторона офіційно заявила, що затримала їх.

Російський суд арештував їх на 2 місяці за двома статтями: "незаконний перетин кордону" та "злісна непокора працівникам правоохоронного органу".

Читайте також: Викрадення українських прикордонників на Сумщині. Версії та нові подробиці

Оксана Коваленко, Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Прикордонна службаРосія
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