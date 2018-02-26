Похищенных пограничников перевели в Брянск: ждут возвращения

Украинских пограничников Игоря Дзюбака и Богдана Марцоня, которые исчезли в октябре 2017 года в Сумской области на границе с РФ и были арестованы в Москве, перевели в Брянск.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

"Содержались в "Лефортово", судебный процесс в Брянске, поэтому они переведены в Брянск", - сказала она.

По словам Бецы, консул имел один допуск к ним.

"Но мы постоянно обращаемся и обращались в конце января, начале февраля тоже", - добавила пресс-секретарь МИД.

В свою очередь пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян сообщил "Украинской правде", что судебное заседание, которое должно было состояться в феврале, перенесли на один месяц.

"Но на данный момент идет переговорный процесс по возвращению на Родину. Больше пока сказать не могу. Следует быть осторожным, чтобы не навредить процессу. К сожалению, нам неизвестно, о чем они общались с консулом, но мы уверены, что их похитили", - сказал Слободян.

Как известно, украинские пограничники Игорь Дзюбак и Богдан Марцоня исчезли в Сумской области на границе с Россией 3 октября 2017 года.

4 октября об исчезновении двух пограничников во время мониторинга границы в Сумской области заявила Госпогранслужба.

В тот же день российская сторона официально заявила, что задержала их.

Российский суд арестовал пограничников на 2 месяца по двум статьям: "незаконное пересечение границы" и "злостное неповиновение работникам правоохранительного органа".

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