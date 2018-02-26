Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Похищенных пограничников перевели в Брянск: ждут возвращения

Понедельник, 26 февраля 2018, 14:06

Украинских пограничников Игоря Дзюбака и Богдана Марцоня, которые исчезли в октябре 2017 года в Сумской области на границе с РФ и были арестованы в Москве, перевели в Брянск.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

"Содержались в "Лефортово", судебный процесс в Брянске, поэтому они переведены в Брянск", - сказала она.

По словам Бецы, консул имел один допуск к ним.

"Но мы постоянно обращаемся и обращались в конце января, начале февраля тоже", - добавила пресс-секретарь МИД.

В свою очередь пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян сообщил "Украинской правде", что судебное заседание, которое должно было состояться в феврале, перенесли на один месяц.

"Но на данный момент идет переговорный процесс по возвращению на Родину. Больше пока сказать не могу. Следует быть осторожным, чтобы не навредить процессу. К сожалению, нам неизвестно, о чем они общались с консулом, но мы уверены, что их похитили", - сказал Слободян.

Как известно, украинские пограничники Игорь Дзюбак и Богдан Марцоня исчезли в Сумской области на границе с Россией 3 октября 2017 года.

4 октября об исчезновении двух пограничников во время мониторинга границы в Сумской области заявила Госпогранслужба.

В тот же день российская сторона официально заявила, что задержала их.

Российский суд арестовал пограничников на 2 месяца по двум статьям: "незаконное пересечение границы" и "злостное неповиновение работникам правоохранительного органа".

Читайте также: Похищение украинских пограничников на Сумщине. Версии и новые подробности

Оксана Коваленко, Ирина Балачук, УП
Темы: Пограничная службаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Пограничная служба
"Вагнер" в Беларуси: украинские пограничники отслеживают движения российских наемников
Звездные войны отдыхают: пограничники показали, как в грозу встречали "Шахеды"
Враг в июне втрое усилил обстрелы северных границ Украины
Последние новости
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
23:07
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
21:26
Умеров с главой Минобороны Португалии обсудили обучение украинцев на F-16
Все новости...
Реклама: