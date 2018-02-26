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МЗС: Білорусь досі не пояснила зникнення українця Гриба

Понеділок, 26 лютого 2018, 14:16

Міністерство закордонних справ України не отримало жодної відповіді від білоруської сторони щодо зникнення у Гомелі українця Павла Гриба та перевезення його до російського СІЗО у серпні 2017 року.

Про це "Українській правді" повідомила речниця МЗС Мар'яна Беца.

"Станом на сьогодні ми не отримували від Білорусі  пояснень, чому він був затриманий, які були обставини його зникнення", - сказала Беца.

Крім того вона додала, що офіційних застережень щодо відвідин Білорусі українцями немає, але МЗС все ж рекомендує громадянам України бути обережними при відвіданні цієї країни.

"Враховуючи ситуацію з Грибом та інших випадків, коли людей викрадали на території Білорусі, треба бути  більш обережним при відвідуванні країни, тим паче, враховуючи, що вона має спільну в'їздну зону з Росією та входить в єдиний воєнно-політичний простір із нею", - сказала речниця МЗС.

Вона також зазначила, що сьогодні в Росії відбуваються слідчі дії щодо Гриба. А 4 березня спливає термін його незаконного перебування під вартою, тож, ймовірно, у найближчий час буде організовано судове засідання щодо запобіжного заходу для нього.  

Раніше батько утримуваного в Росії українця Ігор Гриб повідомив, що 22 лютого вперше за 3 місяці українським консулам вдалося відвідати його сина Павла Гриба.

Він зазначив, що за словами консула, хлопець дуже блідий, продовжує скаржитись на поганий стан здоров'я, сильний біль у шлунку, загальну слабкість та втрату ваги.

Також батько повідомив, що керівництво СІЗО тримає його сина у повному інформаційному вакуумі і з листопада минулого року не передало жодного листа від рідних.

Як відомо, Павло Гриб зник 24 серпня 2017 року у Білорусі. За його словами, на автостанції Гомеля його викрали невідомі люди в цивільному і передали іншим невідомим людям у якомусь лісі. Більше доби його тримали в приміщенні без вікон, після чого відвезли до Смоленської області, де "законно" оформили арешт.

Білорусь своєї вини у викраденні українця російськими спецслужбами не визнає.

Міністерство закордонних справ Білорусі не відповіло на ноти України про обставини затримання російськими силовиками 19-річного українця Павла Гриба у Гомелі.

Адвокат Гриба Андрій Сабінін після ознайомлення з матеріалами справи, повідомляв, що російський суд заочно виніс рішення про його затримання на два місяці, ще 17 серпня, до моменту прибуття хлопця в Гомель.

Наразі він перебуває в краснодарському СІЗО. Влада Росії намагається звинуватити його у тому, що він планував  підрив на шкільній лінійці в Сочі.

15 грудня 2017 року суд Краснодару продовжив термін утримання під вартою викраденого російськими спецслужбами українця до 4 березня  2018 року.

Яна Міланова, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: УкраїнаРосіяБілорусьполітв'язні
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