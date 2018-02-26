До НАЗК викликали народного депутата

Національне агентство з питань запобігання корупції викликало позафракційного нардепа Сергія Мельничука для надання пояснень щодо його участі у складі виконавчого органу ТОВ "МБР-Трейд".

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

Зазначається, що перш, ніж притягти Мельничука до адміністративної відповідальності за порушення антикорупційного законодавства, він має надати пояснення та зауваження до протоколу Нацагентства.

"Національне агентство встановило, що перебуваючи у статусі народного депутата України та будучи суб’єктом, на якого поширюється дія Закону України "Про запобігання корупції", Сергій Мельничук входить до складу виконавчого органу ТОВ "МБР-Трейд"", - сказано у повідомленні.

У НАЗК додають, що у цьому випадку є факт порушення нардепом встановлених законом обмежень щодо зайняття іншою оплачуваною діяльністю.

Повідомляється, що Мельничук має прибути до Національного агентства 28 лютого о 10:00.

В агентстві також зазначили, що навіть, якщо нардеп не надасть пояснення, то це не стане перешкодою для здійснення подальших можливих заходів відповідно до вимог законодавства України про адміністративні правопорушення.

Згідно з декларацією Мельничука за 2016 рік, він володіє трьома автомобілями: Jeep Grand Cherokee, ГАЗ 2411 та Toyota Land Cruiser 200, квартирою та земельною ділянкою у Вінницькій області.

Також має понад 9 мільйонів гривень готівки та ще понад 40 тисяч гривень на рахунках в банках. Вказується, що за основним місцем роботи Мельничук отримав 153908 гривень заробітної плати.

При цьому ТОВ "МБР-Трейд" у декларації нардепа не фігурує.