До НАЗК викликали народного депутата
Національне агентство з питань запобігання корупції викликало позафракційного нардепа Сергія Мельничука для надання пояснень щодо його участі у складі виконавчого органу ТОВ "МБР-Трейд".
Про це повідомляє прес-служба НАЗК.
Зазначається, що перш, ніж притягти Мельничука до адміністративної відповідальності за порушення антикорупційного законодавства, він має надати пояснення та зауваження до протоколу Нацагентства.
"Національне агентство встановило, що перебуваючи у статусі народного депутата України та будучи суб’єктом, на якого поширюється дія Закону України "Про запобігання корупції", Сергій Мельничук входить до складу виконавчого органу ТОВ "МБР-Трейд"", - сказано у повідомленні.
У НАЗК додають, що у цьому випадку є факт порушення нардепом встановлених законом обмежень щодо зайняття іншою оплачуваною діяльністю.
Повідомляється, що Мельничук має прибути до Національного агентства 28 лютого о 10:00.
В агентстві також зазначили, що навіть, якщо нардеп не надасть пояснення, то це не стане перешкодою для здійснення подальших можливих заходів відповідно до вимог законодавства України про адміністративні правопорушення.
Згідно з декларацією Мельничука за 2016 рік, він володіє трьома автомобілями: Jeep Grand Cherokee, ГАЗ 2411 та Toyota Land Cruiser 200, квартирою та земельною ділянкою у Вінницькій області.
Також має понад 9 мільйонів гривень готівки та ще понад 40 тисяч гривень на рахунках в банках. Вказується, що за основним місцем роботи Мельничук отримав 153908 гривень заробітної плати.
При цьому ТОВ "МБР-Трейд" у декларації нардепа не фігурує.